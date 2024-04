‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sengül descubre que la madre de Orhan es una estafadora

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

El pasado lunes 8 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Mahir consigue lo que parecía imposible, dada la gravedad de la situación. ¿A qué nos referimos, exactamente? En salvar la vida de Asiye tras llevarla directamente al hospital, donde la joven comienza a recuperarse contra todo pronóstico.

Descubre todo lo que ha ocurrido en el último capítulo de #Hermanos: Yasmin pide ayuda para conquistar a Mahir, mientras Lydia intenta perjudicar a Süsen 👇😮 Ver aquí: https://t.co/cUOVAcIToX 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) April 9, 2024

En cuanto a Süsen, se muestra profundamente decepcionada con su madre. Y todo porque no dudó en dejarla completamente sola para conseguir su objetivo de conquistar a un hombre. Además, ahora cree firmemente que va a contraer matrimonio y eso es algo que le va a costar digerir. ¡No es para menos!

Berk no puede evitar sentirse tremendamente afectado por su ruptura con Aybike, mientras que él y su madre no tienen la más mínima idea de cómo comunicar a Elif que tienen un nuevo objetivo, que no es otro que marcharse a Italia. Una situación verdaderamente complicada que va a dar mucho de qué hablar.

Asiye se recupera en el hospital y le agradece a Mahir que arriesgase su vida por ella: “No sé qué hubiera pasado si no es por ti”😊 #Hermanos Revive el momento 👉https://t.co/m9l0xUnuvK 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) April 9, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Ayla desvelará a Elif que se mudan a Italia y ella, como era de esperar, no podrá contener las lágrimas. No podrá creer que vayan a dejarla sola en estos instantes tan complicados. ¡Se mostrará profundamente disgustada!

Sengül se dará cuenta de que la madre de Orhan es nada más y nada menos que una estafadora. Pero ahora, Orhan sentirá muchísima pena por ella y no querrá que se vaya. Aybike por su parte, es incapaz de entender que Berk vaya a marcharse a Italia sin despedirse. Por lo tanto, le hará llegar un mensaje contándole toda la verdad.

Así pues, correrá al aeropuerto en su busca. Los dos se encontrarán y se darán un fortísimo abrazo. Lejos de que todo quede ahí, seremos testigos de cómo Berk leerá el mensaje junto a Aybike, y descubrirá que es adoptado. Por lo tanto, Elif será su hermana y Ayla tuvo algo que ver en la trágica muerte de su madre biológica. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.