‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Akif cuenta a Nebahat la verdad sobre el origen de Berk

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas con más éxito en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular!

El pasado martes 2 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Orhan se entera de que el negocio de la floristería podría tratarse de una ilegalidad. Así pues, se dispone a investigar la situación a fondo. ¡Quiere saber todos los detalles!

Por si fuera poco, observamos cómo Ayla da el paso de enseñar a Akif el vídeo de cuando acabó con la vida de los hermanos. Después, entra en el restaurante donde se encuentran los Eren para mostrárselo. Es el momento más que perfecto para dar a conocer, de una vez por todas, al verdadero Akif. ¿Lo conseguirá?

Esta noche en #Hermanos… 😲 ¡Akif acorralado!, ¿saldrá a la luz su gran secreto? 🤫https://t.co/lNfk17OxEe ⬅️ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) January 8, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta forma, seremos testigos de cómo en el preciso instante en el que Ayla se disponga a contar toda la verdad a los Eren respecto a la muerte de su padre, Akif le susurrará algo al oído.

Le dirá que Berk, en realidad, no es su hijo. Ayla se quedará completamente bloqueada y optará por quedarse en silencio. Por si fuera poco, veremos cómo Akif hablará con Ayla a solas y le confesará que sabe que Berk no solamente no es su hijo, sino que también que le compraron a una familia. Ayla le pedirá que no cuente nada a nadie.

A cambio, le dará el teléfono con el vídeo de Akif acabando con la vida del padre de los Eren. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Akif desvela a Nebahat que Berk, en realidad, es un bebé que compraron a otra familia. Sengül escuchará la conversación y todo se complicará. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.