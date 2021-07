Sin lugar a duda, una de las sagas cinematográficas más icónicas y conocidas a nivel mundial es ‘Harry Potter’. Una superproducción que comenzó a conquistar al mundo allá por el 2001 y que desde entonces sigue siendo récord en ventas también con su versión literaria. Una historia que, entre otras cosas, destaca por sus personajes, siendo Ron Weasley uno de los más queridos y el que más escenas divertidas ha protagonizado.

El eterno amigo de Harry Potter debido a su particularidad ha jugado un papel fundamental en la introducción de otros personajes en la historia, como el de Lavender Brown. La chica que cayó rendida a los encantos de Ron y destacó sobre todo por su excesivo cariño y obsesión hacia su «Roni». Un papel que fue interpretado por la actriz Jessie Cave y que trajo consigo numerosos momentos divertidos en la gran pantalla. Pero, sin embargo, detrás de cámaras no lo pasó tan bien.

Según ha declarado la actriz para el medio ‘The Independent’ se sintió muy incómoda en el momento de grabar la primera parte de ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’ debido a que había aumentado de peso. “Gané mucho peso después de rodar ‘Harry Potter y el misterio del príncipe’. Estaba creciendo y es lo que pasa. Cuando volví al rodaje me trataron como una especie diferente. Fue horrible”, ha admitido.

Lamentablemente, no es el primer caso que sale a la luz. Hasta el momento han sido muchas las actrices que han hablado de la presión y discriminación que sienten las mujeres al no encajar en determinados estereotipos o tallas. “Me sentí mal y probablemente fue cosa mía y de mi inseguridad, ya que sabía que no me estaba ajustando a la misma talla de pantalones que mis compañeras. Era una época en la que las actrices no superaban la talla 8 (equivalente a la talla 36 en España)”, explicaba.

Una experiencia que lejos de ser grata, se convirtió en una pesadilla que la hizo «sentirse invisible». “Engordas y dejas de ser relevante, tienes que abrirte camino en la oscuridad. Desde entonces, he tenido problemas muy serios con el peso y mi trabajo. Es muy jodido, pero es así: las mujeres tienen que lidiar con eso siempre”. Actualmente, Jessie Cave se encuentra promocionando su debut literario, ‘Sunset’, algo que le ha otorgado la verdadera felicidad.

“Si me hubiese quedado delgada, antinatural, infeliz pero delgada, probablemente hubiera conseguido más papeles y no hubiese empezado a escribir. En realidad, estoy casi agradecida de haber ganado peso, porque escribir es lo que me define”, ha declarado la actriz. Unas palabras con las que abrió su corazón y demostró que no todo es oro lo que reluce en el mundo del cine.