Hailey Baldwin se sincera sobre las consecuencias del ictus que sufrió hace unos meses

Hailey Baldwin se ha sincerado por primera vez sobre uno de los episodios más duros de su vida. La modelo de 26 años, sufrió un miniderrame cerebral en marzo del año pasado, por el que tuvo que ser hospitalizada. Desde entonces, asegura que su vida ha cambiado mucho.

Después de haber pasado lo peor y una vez en casa, Hailey publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que explicaba con detalle lo que le había ocurrido. Sin embargo, hasta ahora no había ahondado en las consecuencias que tuvo aquel episodio en su salud.

A través del podcast Run Througth with Vogue, Hailey abrió su corazón y contó su proceso de recuperación. «Luché con mucha ansiedad después. Luché con un poco de trastorno de estrés postraumático de, simplemente, el miedo de que tal vez iba a volver a suceder», expresa en el podcast.

