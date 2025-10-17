Hablamos con un vecino del bar de Isi, el marido de Raquel Mosquera: «Es un infierno»

Mientras el paradero de Isi, el marido de Raquel Mosquera, es todo un misterio (aunque se dice que podría estar encarcelado), sus negocios siguen en funcionamiento. En concreto, se trata de un bar ubicado en la localidad madrileña de Móstoles, donde uno de los vecinos se ha puesto en contacto con la redacción de Happy FM para denunciar las molestias que ocasiona este local. Esta persona ha pedido que su identidad se mantenga en secreto, ya que tiene miedo a ser reconocido y tener represalias, un miedo que no le impide pedir tranquilidad para su vecindario.

Esta persona denuncia que, aunque se trata de un bar restaurante, allí pocas personas acuden a comer, siendo siempre grupos de personas de raza negra las que pasan allí horas sentadas en la terraza y armando escándalo. La Cafetería Mosquera, como así se llama, está situada en una de las calles más céntricas y más caras de la localidad del sur de Madrid, por lo que tiene todos los ingredientes para ser un negocio que tenga gran paso de clientela, pero no es así, tal y como nos comenta. Preguntado, asegura que «hace mucho tiempo» que no se ve a Isi por allí, aunque asegura que hace «aproximadamente un mes» estuvo la propia Raquel en el local, ya que pudo ver aparcado cerca su coche. Según cuenta, no es habitual que la peluquera y colaboradora acuda allí, haciéndolo unas pocas veces al año.

Esta denuncia la ha acompañado de vídeos (que nos pide no mostrar para mantener su identidad en secreto) en los que se pueden ver y escuchar peleas a altas horas de la noche entre los clientes del bar. Esto, según nos dice, es habitual «todos los días», por lo que no respetan el descanso de los vecinos en ningún momento, llegando a estar hasta altas horas de la madrugada y sólo para «cuando viene la Policía». En el momento en el que aparecen las autoridades, cierran el local, pero el ruido y la música sigue dentro.

Esta persona también nos narra episodios en los que algunos vecinos del barrio han entrado al local para consumir, en concreto para comprar tabaco, y que se han visto intimidados por las miradas de los clientes, que no les quitaban ojo. Explica que incluso uno de ellos tuvo un fuerte enfrentamiento y tuvo que salir corriendo del local.

Las quejas de los vecinos que viven cerca del bar de Raquel Mosquera y su marido Isi

«Me da mucha pena trabajar duro todos los días para pagar mi casa con 32 años y en contarme con este bar debajo de mi casa constates peleas, voces etc», lamenta este vecino de Móstoles, que sufre cada día las molestias. Además, denuncia que no tienen pudor ninguno en que cualquiera les puede «ver cómo hacen sus necesidades en los jardines», con los correspondientes olores que llegan al resto.

Este vecino asegura que recurren a los medios de comunicación para intentar que las autoridades hagan algo, pidiendo que lo cierren inmediatamente. Pese a que esa solución no llega, confiesa que cuando el local aparece en los medios las cosas se calman, por lo que espera que este artículo sirva para cumplir el deseo que nos cuenta: «Queremos vivir en paz».