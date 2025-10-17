‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 17 de octubre

De Viernes, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional para conseguir los testimonios más buscados del momento. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega que se emitió la semana pasada, en la que Bea Archidona y Santi Acosta, así como el resto de colaboradores, tuvieron la oportunidad de entrevistar a Carlo Costanzia Jr, Lydia Lozano, Sonia Monroy y Oriana Marzoli. Así pues, no es ningún secreto que estamos ante el momento más que perfecto para descubrir la lista de invitados de De Viernes para hoy, viernes 17 de octubre de 2025.

Carolina Perles

Aprovechando que el miércoles José Luis Ábalos compadeció ante el Tribunal Supremo y tras su paso por El Precio de con Santi Acosta, Carolina Perles hablará para De Viernes. De esta manera, dará a conocer numerosos y desconocidos episodios que ha vivido durante su matrimonio con el ex Ministro de Transportes. Pero no todo queda ahí, ya que Perles explicará la transformación que ha experimentado Ábalos desde que se conocieron y se casaron en 2008, hasta el instante en el que se enteró de que el político tenía una doble vida, que desembocó en una tormentosa ruptura.

Raquel Mosquera

Es una de las entrevistas más buscadas desde que se hizo público el ingreso en prisión de su marido Isi. Así pues, no solamente dará a conocer los detalles de esta detención, sino que hablará de la dura situación de Isi en prisión y qué va a pasar con él en un futuro. Por si fuera poco, la ex mujer de Pedro Carrasco se sincerará sobre cómo está viviendo este complicado momento de su vida, en el que también le reclaman una supuesta deuda de 500.000 euros.

Sonia Monroy

Tan solo unos días después de la muerte de su hermana Mari Ángeles, la ex concursante de Supervivientes All Stars regresa al programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. De esta forma, explicará cómo se siente ante este duro momento familiar que está atravesando, así como las últimas horas de vida de su hermana y cómo se despidió de ella. Pero no todo queda ahí, puesto que se reencontrará con Yola Berrocal, que se mostrará decidida a dar a conocer la verdad sobre la relación que Sonia tenía con su hermana.

Como suele ser habitual, en esta nueva entrega de De Viernes también se analizará la última hora de Supervivientes All Stars en un debate en el que estarán Rocío Flores, Olga Moreno, Aurah Ruiz, María Jesús Ruiz, Montoya, Elena Rodríguez y el recién llegado Alejandro Albalá, entre otros.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.