‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 10 de octubre

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, si hay algo que destaca de este equipo capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona es que siempre cuentan con los testimonios más buscados. Un claro ejemplo lo encontramos en la última entrega emitida hasta la fecha, puesto que los espectadores fueron testigos de varios testimonios, como es el caso de Carlo Costanzia Jr, Amador Mohedano, Sonia Moldes y Nacho Palau. Así pues, es el momento más que perfecto para descubrir la lista completa de invitados de De Viernes para este viernes 10 de octubre.

Carlo Costanzia Jr

Tras ser protagonista de uno de los Scoop que se emitieron la semana pasada, el novio de Alejandra Rubio estará en directo en el plató de De Viernes para reaccionar a todas y cada una de las críticas recibidas durante estos días. Pero no solamente eso, sino que también dará su opinión sobre diversas cuestiones que tienen estrecha relación con las memorias de Mar Flores.

Lejos de que todo quede ahí, hablará sobre la presunta tensión que existe entre su madre y su suegra, Terelu Campos, que estará presente en plató. Además, confesará lo que piensa sobre las fotografías junto a Alejandra Rubio y el hijo de ambos que se han publicado, el pasado miércoles, en una conocida revista del corazón.

Lydia Lozano

La colaboradora de De Viernes será una de las protagonistas de la noche. Entre otras cuestiones, ofrecerá en directo la última hora del estado de salud de Charly, su marido. Así pues, desvelará que está atravesando uno de los momentos más complicados y duros de su vida. No solamente por esta situación, sino también por la muerte de su madre hace tan solo unos meses, con quien tenía una estrecha relación.

Sonia Monroy

La cuarta expulsada de Supervivientes All Stars va a mantener un cara a cara en plató con la que era su amiga y representante, Yola Berrocal. Y es que Sonia ha decidido poner punto y final a 40 años de amistad tras haberse sentido profundamente decepcionada y traicionada, entre otras cuestiones, por el papel que ha hecho Yola como su defensora en el plató del reality que se desarrolla en Honduras.

Oriana Marzoli

La colaboradora de televisión se pasará por De Viernes para analizar, en directo, todos los detalles de la boda que Marta Peñate y su ex pareja, Tony Spina, han protagonizado en Supervivientes All Stars. Por si fuera poco, recordará algunos detalles de su relación con el actual concursante del mencionado reality, así como sus mayores enfrentamientos con la canaria.

Por si fuera poco, y como suele ser habitual en cada entrega de De Viernes, se ofrecerá la última hora de Supervivientes All Stars con unos colaboradores de lujo: María Jesús Ruiz, José Carlos Montoya, Rocío Flores, Elena Rodríguez, Aurah Ruiz, Sonia Monroy, Oriana Marzoli e, incluso, José Antonio León.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.