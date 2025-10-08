Comunicado urgente de Carlo Costanzia tras la publicación de unas fotos de su hijo con Alejandra Rubio

El pasado mes de diciembre, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dieron la bienvenida a su primer hijo, Carlo. Desde ese preciso instante, la pareja ha hecho hincapié en numerosas ocasiones que su mayor prioridad es velar por la privacidad de su pequeño. Tanto es así que hacen todo lo que está en su mano para que la imagen de su hijo no aparezca ni en redes sociales ni en los medios de comunicación. Es más que evidente que no quieren que nadie que no sea de su círculo más cercano sepa ningún tipo de detalle sobre el bebé de 10 meses. Una lucha constante que se ha visto perfectamente empañada por la publicación de una portada, concretamente la de la revista Diez Minutos. Los compañeros no han dudado en utilizar una fotografía en la que se puede ver Alejandra Rubio junto a su hijo para el número publicado este miércoles 8 de octubre.

A pesar de que la imagen del niño sale pixelada, esta situación ha provocado que Carlo emita un comunicado urgente. Tras la filtración de la portada horas antes de su publicación, el hijo de Mar Flores quiso compartir el siguiente mensaje a través de sus redes sociales: «Mañana saldrá una portada de revista donde soy protagonista junto a mi pareja, hasta aquí todo bien. Una vez más también sale mi hijo». Lejos de que todo quede ahí, Carlo Costanzia no dudó en ir mucho más allá: «No entiendo cómo puede ser que si sus propios padres no le sacan y no quieren que se sepa cómo es, no se respete la privacidad de un bebé de 10 meses y tenga que ser portada de revista sin aún poder ni siquiera decidir», explicó. Pero no todo quedó ahí, ya que quiso explicar por qué no quiere que aparezca su hijo Carlo en ninguna publicación, aunque no se aprecie su rostro.

«Está pixelado en esa foto, pero ya queda en manos del fotógrafo, la agencia de prensa, las cadenas… No sé qué pueden hacer con esa imagen y cuánta gente la puede ver o dónde puede acabar», comentó, visiblemente consternado con la situación. Y añadió: «Hace poco le sacaron sin pixelar en un programa de máxima audiencia como es Espejo Público».

Como era de esperar, el novio de Alejandra Rubio ha anunciado que están «tomando las medidas necesarias», y todo con la firme intención de «pedir amparo en la ley ante esta barbaridad». Dadas las circunstancias, Carlo Costanzia ha querido aprovechar para hacer un llamamiento a todos aquellos padres y aquellas madres que trabajan en el medio.

«Pido que se pongan, por favor, en nuestra situación», comenzó pidiendo el yerno de Terelu Campos. Acto seguido, no dudó en ir mucho más allá respecto a este asunto: «Que sepa todo el mundo que haya publicado una foto de mi hijo, aunque esté pixelada, que tendré que llegar con este asunto hasta el final». ¡Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir ese cometido!