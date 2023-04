Raquel Mosquera: ¿Cuántos kilos ha perdido durante su paso por ‘Supervivientes 2023’?

Supervivientes no deja de ser una aventura extrema, aunque se trate de un programa de televisión. Los concursantes se ven expuestos al hambre, el sol abrasador, insectos e inclemencias meteorológicas. El hambre es lo que más factura pasa y el principal motivo detrás del cambio físico de los participantes. Raquel Mosquera ha sido la última expulsada y ha conocido los kilos que ha perdido tras su paso por Honduras.

Todos los expulsados siguen el mismo ritual una vez abandonan la competencia. Una ducha de agua dulce, dormir en una cama o volver a comer son algunas de las cosas que hacen antes de volver a España y que los espectadores pueden ver a través de las diferentes emisiones del reality. Otro momento importante es el de ponerse frente a un espejo y subirse a una báscula para ver lo que han cambiado y los kilos que han perdido.

Raquel Mosquera se ha mostrado muy sorprendida cuando se ha puesto frente al mismo y se ha visto reflejada, aunque le ha gustado lo que ha visto. El equipo le ha preguntado a la expulsada cuántos kilos creía que había perdido solo con verse. La superviviente casi acierta, puesto que ella ha afirmado que creía que eran 12 kilos y la cifra exacta han sido 10 kilos.

Su reacción no ha dejado indiferente a nadie. “Hala, la cintura y las piernas, qué carita de pito me ha quedado. Y del cuello, madre mía. Me ha bajado el pecho. Y la cintura genial, bien marcada. Parece que me han hecho un lifting”, han sido algunos de los comentarios que ha hecho la peluquera al verse.

Está tan contenta con su cambio de imagen que se ha prometido a sí misma cuidarse y mantenerse tal y como está una vez regrese a España. “Cuando salga ya verás. Voy a tonificar y genial”, ha afirmado sobre sus planes una vez abandone Honduras y pise tierras españolas. Su objetivo es mantener el mismo peso y ayudarse del ejercicio para fortalecerse y dar forma a su nueva figura. Por otro lado, se ha mostrado triste: “Tengo que decir que estoy jodida porque no debería de estar aquí. Soy luchadora y ahora empezaba mi concurso, con 10 kilos menos y más fuerte”.