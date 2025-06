Grave accidente en ‘MasterChef’: un concursante se quema la cara en plena prueba

Como cada lunes, MasterChef regresó al prime time de La 1 de Televisión Española y lo hizo para presentarle a su audiencia una nueva entrega del talent culinario. Un encuentro televisivo donde los espectadores fueron testigos de las nuevas pruebas planteadas por los chefs del formato y del nombre del nuevo expulsado de la edición. Eso sí, entre tema y tema, también se mostró como uno de los aspirantes sufrió un terrible accidente durante uno de los retos. Una situación que dejó a todos con el corazón paralizado, pero de la que se recuperó poco a poco. Y es que, fue Ismael el que, sin darse cuenta, acabó quemándose la cara con el horno de vapor.

Todo sucedió durante la prueba por equipos. Los miembros del equipo azul, capitaneado por Bea con Emilio, y con Ismael y Chema como compañeros, tuvo que realizar el cocinado utilizando el horno de vapor. Sin embargo, las prisas por no perder el tiempo le terminaron jugando una mala pasada a Ismael. Pues, cuando abrió la puerta y el vapor a gran temperatura salió, le terminó causando quemaduras en su cara. Un terrible accidente que paralizó por completo al equipo, y no es para menos. «Buah, me he abrasado la cara entera. Cuidado con el horno de vapor. Me ha pegado el vaho y me he quemado entero», advirtió el GEO.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el participante tomó las riendas del asunto de manera profesional. Así pues, tras lavarse la cara con agua tibia, el aspirante tenía intenciones de seguir con su tarea. Pero, Bea y Emilio le pidieron que saliera de la cocina para ser atendido por el equipo médico del programa. «Tienes la cara muy roja», el comentaron al concursante.

Con miedo a que el accidente le provocase secuelas mayores, Ismael fue atendido por el equipo de Masterchef 13. Pero, una vez recibido los cuidados necesarios, regresó a su puesto en la cocina. «Me he abrasado, pero estoy bien. Seguimos», le comentó a sus compañeros con el objetivo de tranquilizarlos.

Asimismo, una vez concluido el tiempo estipulado para realizar la prueba, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera le preguntaron a Ismael cómo se encontraba. «Lo primero de todo. ¿Cómo estás, Ismael?», quisieron saber los chefs. «Me he llevado un susto grande, pero se supera. Estoy un poco quemado, pero estoy bien. Quién me iba a decir que en MasterChef iba a tener más heridas que trabajando en el GEO», respondió el aspirante con humor.

«Has demostrado que no hay GEO flojo», le dijo Cruz. Sin embargo, y tristemente para el equipo, Bea, Emilio, Ismael y Chema perdieron la prueba. Así pues, como delantales negros, los participantes acudieron al plató para enfrentarse a la prueba eliminatoria. Pero, antes, los chefs quisieron volver a saber el estado del concursante tras el accidente.

«Me encuentro bien. Fue un susto y aunque es aparatoso lo que se ve en la cara no deja de ser una quemadura y toca cuidarla un poco y tener cuidado. Son quemaduras de primer y segundo grado, pero todo está en orden. Vine a MasterChef para dejarme la piel y me la estoy dejando. Tengo dolor y molestia pero nada que no vaya a superar», les dijo. Unas palabras con las que les dejó claro que sus heridas no iban a poder con él ni con sus ilusiones de seguir en el formato de TVE.