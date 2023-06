‘Mi Gran Bautizo Gipsy’: los Jiménez celebran la fiesta de revelación del sexo del bebé de Susi

El pasado miércoles pudimos disfrutar de la segunda entrega de Mi Gran Bautizo Gipsy. Entre otras tantas cuestiones, vimos cómo los Jiménez habían tomado la decisión de separarse. Mientras Marisol, Dani, Graciela y Daniela pondrán rumbo a Sevilla, Rebeca y su familia se quedarán en Plasencia con Susi e Iván.

Pero, antes de que la despedida fuera un hecho, quisieron celebrar la fiesta de revelación del género del bebé que Susi está esperando. Tanto ella como Iván se iban a enterar, en ese momento, si lo que estaba en camino era un niño o una niña. La primera en hablar fue La Rebe: “El otro día fui al médico con mi hermana y la ginecóloga me dio un papelito en el que está el sexo del bebé”.

De esta manera, explicó a la familia que en el globo que tenía en la mano estaba la respuesta. Fue entonces cuando su hijo decidió coger el globo para pincharlo pero, en un momento dado, se le escapó de las manos y el globo comenzó a volar. “Con las manos tan pequeñas que tiene y el pedazo de globo se le ha ido. Como siempre, tiene que haber algo para liarla en la casa de Los Jiménez”, expresó La Rebe.

En Plasencia hemos pasado momentos ÚNICOS con Los Jiménez ❤ 📲 #MiGranBautizoGipsy

🔴 https://t.co/KokOdoOKJ1 pic.twitter.com/oL6ZHIpZcH — Los Gipsy Kings (@LosGipsyKings) June 14, 2023

Como no podía ser de otra manera, Susi empezó a mostrarse realmente agobiada pero, sobre todo, disgustada: “¿Por qué no lo hacéis bien? Que estoy muy sensible ahora”. Los Jiménez no tardaron en encontrar una solución, ya que la persona que se encargaba de la decoración consiguió otro, aún más grande.

Por fin llegaba la hora de la verdad. Tras pinchar ese enorme globo negro, tanto Iván como Susi, así como el resto de la familia, descubrieron el sexo del bebé que estaban esperando. ¡Se trataba de una niña! Tras el nacimiento del hijo de La Rebe, era el momento de que Dani y Marisol tuvieran una nieta. ¡Todos estallaron de felicidad en esta nueva entrega de Mi Gran Bautizo Gipsy!