‘Mi gran bautizo gipsy’: las reacciones al embarazo de Susi Jiménez

El pasado miércoles, pudimos disfrutar de la primera entrega de Mi gran bautizo gipsy, donde la familia Jiménez era la auténtica protagonista. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Susi comenzó a encontrarse realmente mal tras su reencuentro con su hermana Rebeca y su cuñado José.

Como no podía ser de otra manera, la pareja se preocupó muchísimo por el estado de salud de Susi. Tanto es así que no dudaron en llevarla a un médico para saber qué le sucedía. Tras muchas pruebas, finalmente fue la propia joven la que hizo una confesión que no dejó indiferente ni a Rebeca ni a José: “Estoy embarazada”.

Al enterarse, la mayor de las hermanas Jiménez empezó a echarle la bronca. Entre otras cuestiones, lanzó la siguiente pregunta: “¿Y ahora el Iván?”. Recordemos que, en ese momento, Susi estaba enfadada con su novio (y ahora padre del bebé). Al ser consciente de la situación, José trató de mediar entre las hermanas: “Sus padres le echarán la bronca, no le hagas pasarlo mal”.

Poco después, Susi Jiménez decidió ir a buscar a su novio para contarle la noticia. Pero no lo hizo sola, ya que Rebeca y José quisieron acompañarla. Aunque Iván no se mostraba muy dispuesto a hablar con la joven, finalmente accedió. Ella no tardó en confesarle que el motivo por el que interrumpió su reunión con unos amigos era para confesarle que estaba embarazada.

La reacción del chico no tardó en llegar: “Me estás haciendo una broma para que volvamos”. Una reacción que enfadó muchísimo a Susi, ya que no era lo que esperaba en esos momentos tan duros: “O sea, que no me quieres”, espetó. Tras esa conversación, cada uno se fue a su casa. Los Jiménez estaban celebrando el cumpleaños de Daniela cuando, de repente, Iván apareció.

Y lo hizo para comentar la noticia del embarazo. Susi se quedó completamente sin palabras, ya que todavía no se lo había comentado a sus padres. La reacción de Dani fue la siguiente: “Aquí se termina el cumpleaños”. Nadie daba crédito a lo que estaba ocurriendo ya que, al fin y al cabo, Susi tan solo tiene 16 años. ¿Qué será lo próximo que veremos en Mi gran bautizo gipsy?