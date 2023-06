‘Mi Gran Bautizo Gipsy’: Susi e Iván deciden escaparse, esta noche

En la primera entrega de Mi Gran Bautizo Gipsy que pudimos disfrutar el pasado miércoles 7 de junio, fuimos testigos de un momento realmente sorprendente: Susi Jiménez descubrió estaba embarazada. Pero no solamente eso, sino que también se lo hizo saber a Iván y, por consiguiente, toda su familia se enteró.

Este miércoles, a partir de las 22:50 horas en Cuatro, veremos una nueva entrega de Mi Gran Bautizo Gipsy. Así pues, seremos testigos de cómo Susi e Iván no se mostrarán dispuestos a irse a vivir a Sevilla con el resto de la familia. Es más, la pareja se mostrará más que dispuesta a trazar un plan para poder fugarse.

Dadas las circunstancias, Dani y Marisol plantearán la opción de reunirse con los dos por separado para convencerles de mudarse a Sevilla junto a ellos. Sobre todo ahora que Susi está embarazada, por lo que necesitarán ayuda para criar a ese bebé. A pesar de los esfuerzos, la joven pareja se negará en rotundo.

Primer cumpleaños de Danielita, Susi descubre que está embarazada… Ya puedes ver el arranque de #MiGranBautizoGipsy 💥 https://t.co/B7Mbexw7WT — Los Gipsy Kings (@LosGipsyKings) June 8, 2023

El estrés le pasará factura a Dani. Por ese mismo motivo, Graciela propondrá un relajante plan que su padre acabará aceptando. Todo ello sin tener la más mínima idea de que, en realidad, su hija le llevará a una sesión de acupuntura que terminará siendo un auténtico calvario. ¡No puede dar crédito a lo que está ocurriendo!

Mientras tanto, Susi convencerá a Iván de que deben marcharse para conseguir chantajear a su familia. Les amenazarán con no volver si les obligan a mudarse. A pesar de todo, su plan no sale como esperaban. No solamente Graciela les pillará trazando ese plan y les amenazará con confesar, sino porque solamente lograrán refugiarse en la casa de un amigo de Iván, que está cerca de la familia.

A pesar de ser un plan con muchas fisuras, esa fuga les saldrá de milagro. Como no podía ser de otra manera, los Jiménez entrarán en pánico al descubrir que Susi e Iván han cumplido con su palabra. Por lo tanto, Rebe y Jose tomarán las riendas de la situación para proponer una solución. No te pierdas la nueva entrega de Mi Gran Bautizo Gipsy esta noche, a partir de las 22:50 horas, en Cuatro.