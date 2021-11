Este viernes tendrán lugar las primeras semifinales de ‘Got Talent’. Tras la emoción de las audiciones, llega una de las etapas más esperadas del concurso, que como siempre estará presentada por Santi Millán, y seguirá teniendo unos jueces de excepción: Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide.

Por otra parte, durante la primera semifinal, los jueces estarán acompañados de un nuevo juez muy especial, que formará parte de esta noche llena de talento y emoción: Ni más ni menos que Jesús Calleja.

El aventurero leonés, con quien los jueces del programa mantienen una relación extraordinaria tanto dentro como de puertas para fuera de Mediaset, acompañará a los jueces en una noche que tampoco será fácil para ellos, pues tendrán que intentar quedarse con los mejores talentos de nuestro país.

Llegan a @telecincoes las primeras semifinales de esta edición de ‘Got Talent’ 🥳💃 Este viernes, a partir de las 22:00 horas, en #GotTalent ⭐️https://t.co/hZstmsgDba — Got Talent España (@GotTalentES) November 16, 2021

“Fui sin saber exactamente lo que iba a hacer, creyendo que solo iba a visitar a mi compatriota de León, Dani Martínez, que nunca ha habido manera de llevarle a ‘Planeta Calleja’ y le iba a presionar para arrancarle el compromiso de venir al programa. Así me convertí, sin saberlo, en el cuarto jurado”, explica Jesús Calleja.

Y añade: “Me sentí muy arropado, lo pasamos muy bien y nada transcurrió como debía porque las cosas se desmadraron de una manera muy divertida. Mi presencia allí va a dar que hablar. No lo sabe nadie porque nunca lo he contado, pero ‘Got Talent España’ es mi programa favorito de la televisión. Siempre que puedo lo veo y cuando estoy fuera, los grabo todos. La experiencia fue extraordinaria”.