Este es el invitado sorpresa del jurado de ‘Got Talent: All Stars’ para su segunda gala

Got Talent: All Stars regresa esta noche con la segunda gala de esta edición tan especial del programa de talentos que consigue reunir a lo mejor de cada disciplina de diferentes países. Te contamos quién es el invitado famoso del jurado del programa.

Tras la salida de Dani Martínez como miembro del programa, para centrarse en sus nuevo proyectos profesionales como el espacio Martínez y hermanos, que se puede ver Movistar cada semana, será otro humorista el que ocupe su lugar.

La semana pasada fue el actor Fernando Tejero el que se sentó junto a Risto Mejide, Edurne y la recién incorporada Paula Echevarría. El toque de humor lo dará un monologuista, actor y colaborador conocido de sobra por todos los espectadores de Telecinco.

Habitual de programas como 25 palabras, Pasapalabra o El Hormiguero, solo por mencionar algunos, Leo Harlem tendrá la responsabilidad de dar su opinión sobre todo tipo de números que acuden al teatro. Un enorme reto, ya que muchos de ellos no tendrán nada que ver con el mundo del humor, su especialidad.

Harlem saltó a la fama gracias a sus compañeros de trabajo cuando era camarero en una conocida cafetería de Valladolid y le grabaron en vídeo un monólogo que enviaron al concurso de El club de la comedia. La suerte estuvo de su lado y quedó en tercera posición en la final.

Además de esta aparición en Got Talent: All Stars, Harlem Leo Harlem también ha participado en exitosos programas como La hora de José Mota, de TVE, El Club del Chiste, de Antena 3; Sé lo que hicisteis y Zapeando, de La Sexta y Me Resbala, de Antena 3.

En cine también le hemos podido ver numerosas películar como Villaviciosa de al lado, Perdiendo el este, y las sagas Padre no hay más que uno, Hasta que la boda nos separe y ¡A todo tren!, donde se ha convertido en un indispensable para el cine dedicado a toda la familia.