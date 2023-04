‘Got Talent: All Stars’ anuncia el nombre del primer famoso invitado al jurado

Got Talent: All Stars se estrena esta noche de sábado en la que será una gran batalla contra La Voz Kids, que también aterriza hoy en Antena 3. Te contamos quién será el famoso invitado al jurado en este estreno y que otros nombres acudiran en las próximas semanas.

Santi Millán volverá a ponerse a los mandos de este talent show en el que Edurne, Risto Mejide y Paula Echevarría ocuparán sus habituales sitios en la mesa del jurado. Pero la incógnita queda en saber quién sustituirá a Dani Martínez tras abandonar el programa para centrarse en otros proyectos profesionales.

Este será el jurado invitado de hoy en Got Talent: All Stars

Fernando Tejero será el primer famoso en atreverse a valorar a las grandes estrellas que se subirán al escenario de Telecinco en las próximas semanas. Pero él no será el único famoso en prestar sus conocimientos. En las próximos programas acudirán: Jorge Blass, Leo Harlem, Carlos Areces, Dani Fernández, Luis Zahera y TheGrefg.

Got Talent: All Stars se trata de una selección de las mejores actuaciones de todas la ediciones del programa repartidas por el mundo y que se darán cita en Telecinco. Se trata de la primera versión que se realizar en Europa de este programa después de que solo se haya podido ver en Estados Unidos.

Durante los próximos seis programas los espectadores podrán ver 12 actuaciones cada noche de una enorme selección de grandes talentos. El nivel es tan alto que solo dos de ellas conseguirán cada día pasar a la final, teniendo que ganarse el Pase de oro del jurado y otro que otorga el público.

Solo 12 elegidos podrán llegar a participar en la gran final de Got Talent: All Stars. En ella, el jurado dará sus valoraciones, pero no tendrán derecho a voto. Esa noche, como invitado especial acudirá el streamer TheGrefg, que ayudará al público a votar.