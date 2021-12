El programa de ‘Ya son las Ocho’ empezaba con la presencia de Gloria Camila en plató. Tras finalizar el documental de su madre, la colaboradora acusaba su hermana, Rocío Carrasco, de haber cobrado por el homenaje a Rocío Jurado.

«La única que está cobrando es mi hermana por enseñar esos contenedores. Vamos a ser justos y no vamos a machacar el no haber ido porque no significa no querer más», aseguraba la hija de Ortega Cano.

Además, Gloria Camila añadía que el motivo por el que ella había rechazado la invitación para participar en el homenaje no era económico. «En ningún momento se me pasa por la cabeza cobrar por nada que se le haga homenaje a mi madre. Nunca he cobrado, ni mi tía tampoco. Al revés, quiero dejar claro que, aunque me hubiesen pagado tampoco hubiese ido y cada uno con su opinión y con su decisión», aseguró la colaboradora.

Tras escuchar estas declaraciones, los colaboradores de ‘Sálvame’ y el propio Jorge Javier Vázquez han querido dejar claro lo que cobró Rocío Carrasco por ese programa especial. La hija de la más grande acudió de forma totalmente gratuita al plató, y queriendo zanjar el tema, han acusado a Gloria Camila de cobrar en otras ocasiones por ser hija de Ortega Cano y de Rocío Jurado.

Jorge Javier aclaró que «ayer no cobró absolutamente nada. Firmó el contrato de cesión de imagen. Punto, no hay debate». Sin embargo, el presentador aseguró que entendía las razones por las que tía y sobrina no habían querido participar en el homenaje a Rocío Jurado. «Entiendo que ni Rosa ni Gloria asistieran, pero lo que también veo es que, al empezar ‘Ya son las ocho’, estaban desasistidas porque se quedaron sin nada a lo que agarrarse. Pero entiendo que desde el principio dijeran que no», concluyó.