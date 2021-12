Gloria Camila ha reaccionado al homenaje que su hermana, Rocío Carrasco, ha rendido a su madre. Instantes después de finalizar el programa ‘El último viaje de Rocío’, la hija de Ortega Cano se ha emocionado porque había visto pertenencias de su madre, también, por escuchar hablar a su hermana.

Tanto Gloria Camila como Rosa Benito han asegurado que no tenía nada que ver si cobraban o no para declinar la invitación al homenaje. Gloria Camila ha comentado que le han surgido bastantes dudas a raíz del documental y ha destacado el hecho de poder ver las pertenencias de su madre en fotos y vídeos. «Me parece precioso, bonito, no puedo decir nada feo de los vídeos o los recuerdos», ha señalado la hija de Ortega Cano.

La colaboradora en ‘Ya son las ocho’ se ha pronunciado respecto al encuentro que ha tenido con su hermana Rocío Carrasco. Gloria Camila ha percibido su buen estado de ánimo y ha dicho que su hermana está pletórica y feliz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

Sin embargo, hace unos días Gloria Camila confirmó que no tenía intención de llamar a su hermana. La colaboradora se niega a dar el primer paso, aunque si ha admitido que le cogería el teléfono y mantendría una conversación con Rocío Carrasco.

La hija de Ortega Cano ha cuestionado la apertura del contenedor 18. “Me ha surgido una duda: si no sabían con precisión lo que había por qué se elige el 18 y por qué se muestran esos trajes. Supongo que saberse sí se sabía lo que hay en cada contenedor», ha señalado la colaboradora.

Además, la hija de Ortega Cano ha aprovechado esta ocasión para recordar viejos momentos con su tía Rosa Benito y cuando aún tenía relación con Rocío Carrasco. «Recordar, recuerdo cuando venían a casa, traían a los niños…», ha destacado Gloria Camila haciendo alusión a las grandes fiestas de cumpleaños que celebraban cuando vivía Rocío Jurado.