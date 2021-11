El pasado martes 23 de noviembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Secret Story: cuenta atrás’. Entre otras tantas cuestiones, se mostraron una serie de imágenes de cómo avanzaba la relación entre Luca, hermano de Gianmarco Onestini, y Cristina Porta. Eso sí, sin llegar a darse ni un solo beso.

Lo cierto es que los últimos días han sido realmente complicados para la periodista deportiva. Parece que esta nominación, a pesar de llevar varias a lo largo del concurso, le está afectando más que las otras. Por ese mismo motivo, la joven ha pasado bastante tiempo aislada y llorando tanto en la cama como en el cubo e, incluso, en el baño.

En todos y cada uno de esos momentos, Cristina Porta contó con el inseparable apoyo de Luca Onestini. El italiano no dudó en recomendarle que relativizara todo e intentara no darle importancia para que no le afectaran mucho las cosas. La concursante terminó estallando contra el hermano de Gianmarco Onestini, ya que pensaba que éste estaba deslegitimando sus sentimientos.

Cristina: «Siento que a nadie le importa cómo estoy yo»

Luca: «Yo creo que tienes que tomarte todo de manera más ligera» #SecretCuentaAtrás11 pic.twitter.com/SEH1fbKAzv — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 23, 2021

Luca, como era de esperar, se sentía verdaderamente frustrado. Tanto es así que comentó a Luis Rollán que era muy duro ver a alguien mal y que no hacía nada por sentirse mejor. Cristina Porta, por su parte, se quejó al dejar claro que a nadie le importaba cómo se estaba sintiendo en esos momentos. Fiama, exconcursante, no tardó en criticar esta postura desde el plató de ‘Secret Story’.

“¿Cómo puede decir eso cuando Luca lleva un buen rato intentando saber lo que le pasa?”, cuestionó la canaria. Gianmarco Onestini, que también se encontraba en el plató, quiso mostrar su indignación. De esta manera, se sinceraba al asegurar que no le parecía para nada bien que Cristina Porta hablara así a Luca.

Pues aquí le doy toda la razón a Gianmarco y es lo que dije en su momento, no todo se tiene que pagar así siempre 😅🙏🏻 #SecretCuentaAtras11 pic.twitter.com/f7GiudLDHi — Ainhoa 💙1️⃣1️⃣⚽ (@AinhoaGo_) November 23, 2021

“Tengo que hablar sinceramente y tengo que decir lo que pienso de verdad. Que mi hermano siga todo el rato detrás de esta persona y ella lo trate como lo está tratando no me gusta”, comenzó diciendo el exconcursante de ‘Supervivientes 2021’. “Mi hermano la está tratando genial. Tú no puedes tratar así a una persona que se está entregando de corazón”, añadió.

Por si fuera poco, quiso ir más allá: “Cristina siempre pretende que vaya él detrás de ella y, si no va, se lo echa en cara”. Lo cierto es que esta reflexión de Gianmarco Onestini supone un punto de inflexión ya que, hasta el momento, no quiso dar detalles de lo que pensaba de Cristina Porta. A pesar de todo, el italiano deja claro que seguirá apoyando tanto a su hermano como a la periodista.