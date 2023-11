‘GH VIP 8’: Susana, entre lágrimas al preguntarle por Zeus Montiel

El debate de GH VIP 8 llegó una noche más al prime time de Telecinco y el pasado domingo 19 de noviembre lo hizo de la mano de la última expulsada de la semana, Susana Bianca. La modelo curvy ha sido eliminada por segunda vez del concurso, alcanzando el 80% de los votos.

Su llegada al plató prometía no dejar indiferente a nadie, especialmente, por su relación sentimental con Zeus Montiel. Pues, desde que la pareja de concursantes dieron rienda suelta a su amor, muchas han sido las críticas a las que han tenido que hacer frente. «Siento que nadie tiene empatía conmigo por muchas cosas, son todo ataques. No me puedo explicar…», comenzó explicando.

Susana: «Soy una persona que ha sufrido mucho y doy las gracias a Gran Hermano, porque me he dado cuenta que hay muchas cosas que no he superado» #GHVIPDBT10 pic.twitter.com/LTNXWBDDUM — Gran Hermano (@ghoficial) November 20, 2023

«Cuando me preguntaste lo de Zeus, me dijeron comentarios que yo quería quedarme y no me puedo explicar pero es que eso no es así. La conversación entera no fue así, yo lo quiero muchísimo, doy la vida y he animado para que se quede. Hubo un momento en el que lo pasaba tan mal que dijo simplemente que con mi personalidad lo podría pasar mejor», declaró.

«Yo lo quiero muchísimo y doy la vida por él y lo he animado siempre a que se quede», agregó defendiéndose de las críticas. «Si tú ves a una persona que amas, mal, que le está comiendo la casa, que lo está pasando fatal, pues si de verdad te dice me quiero ir, intentas tener empatía y entenderlo», afirmó entre lágrimas.

Pero, se presentaba una noche complicada para la expulsada en el debate de GH VIP 8. Los colaboradores presentes en el plató no dudaron en exponer sus dudas respecto a su relación con Zeus. «Nosotros no hemos vivido lo tóxico», dijo Susana. Unas palabras con las que obtenía el apoyo de Nagore y Frank Blanco. «No podemos hacer responsable a esta chica de que Zeus no tenga una personalidad más fuerte», alegaron los tertulianos.

Las criticas y la incomprensión hacia su actitud fueron en aumento, por lo Susana se vino abajo y rompió, nuevamente, a llorar. «Soy una persona que ha sufrido mucho y doy gracias a GH porque al entrar aquí me he dado cuenta de cosas del pasado que pensaba que tenía superadas, pero no las he superado. El yo, yo, yo, es simplemente un escudo por todo lo que he pasado en mi pasado», explicó.

Al verla muy agobiada por las críticas, el presentador Ion Aramendi intentó tranquilizarla. «Tienes que entender que hay gente a la que no le gusta lo que haces o cómo eres, yo también tengo gente que no le gusta lo que hago y no me importa nada. Sigue defendiendo lo que tú piensas y lo sientes», le aconsejó a modo de conclusión.