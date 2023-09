‘GH VIP 8’: ¿Quién es el primer expulsado de la edición?

Telecinco emitió este jueves 28 de septiembre una nueva entrega de GH VIP 8. Tras las primeras nominaciones, y la salvación a lo largo de esta semana de Karina y de Zeus, los espectadores decidieron el nombre del primer concursante expulsado de la nueva edición del reality de Telecinco.

La audiencia, con sus votos gratuitos a través de la app de Mitele, fue la encarga de decidir el nombre del primer expulsado, de esta forma, Luca puso fin a su andadura por el famoso reality de Telecinco, tan solo dos semanas después de haber entrado en la casa de Guadalix de la Sierra.

Sin ocultar su tristeza, el concursante aceptó la decisión de los espectadores con deportividad. Y antes de abandonar la casa, se sinceró sobre sus miedos al salir al exterior. «A veces esta coraza me juega una mala pasada, estaba muy preocupado porque sabía que se vería esta imagen de mí»

«Algo de madurez me llevo, obviamente. Tenía mucha ilusión de quedarme pero si la audiencia ha decidido que no, son los que mandan», expresó el concursante antes de abandonar la casa de Guadalix de la Sierra y reencontrarse en plató con sus seres queridos.

¡Luca se convierte en el 1er expulsado de Gran Hermano VIP! #GHVIPGala3 pic.twitter.com/mESZGhyD63 — Gran Hermano (@ghoficial) September 28, 2023

Una vez en plató, Marta Flich le dio la oportunidad de volver a la casa. «Vamos a dar la posibilidad de que puedas elegir a quien tu quieras en la casa para que esa persona decida si por 25.000 euros del premio final decide que tú vuelvas a la casa. Es una vida extra, una única oportunidad para toda la edición, si la gastan contigo, no tienen más’», le dijo.

Luca escogió a Oriana. La concursante al verse involucrada en la decisión se puso nerviosa: «¡Ay qué malo! Porque sabe que lo adoro. A mi me da igual perder 25.ooo euros de mi premio, lo que me da miedo es que esta gente me mate», expresó la concursante.

Después de mucho pensárselo, Oriana decidió no utilizar la vida extra. «El otro día dije que no a 12.000 euros por ver a mi novio, entonces sería un poco incoherente. Lo hice por el grupo y me matan si digo que no a mi novio y que sí a Luca, que lo amo, pero qué hago si me matan».

«Luca, no te enfades conmigo, te amo, te adoro, yo no sé si puedo ganar el concurso y si lo gana otro cómo me quedo yo si le resto el dinero, pero como alguien se lo gaste, yo mato a esa persona», añadió la concursante antes de despedirse de su compañero.