‘GH VIP 8’: ¿quiénes son los primeros salvados de la edición?

El pasado jueves 21 de septiembre los espectadores de Telecinco fueron testigos de las primeras nominaciones de GH VIP 8. El primer enfrentamiento entre los concursantes donde estos sacaron a relucir a qué compañero querían fuera de la casa.

De esta manera, Álex Caniggia, Karina, Luca Dazi y Zeus Tous se convirtieron en los primeros nominados de la edición. Por ello, y para ir calentando motores de cara a la gala del próximo jueves, en GH VIP: Límite 48 horas comunicaron el nombre de los concursantes menos votados por los espectadores y, por lo tanto, los que se libraban de la expulsión.

¡Karina es la primera salvada de la expulsión de la noche! 😱👏 #GHVIPLímite2 pic.twitter.com/Bx7N2I2sFe — Gran Hermano (@ghoficial) September 26, 2023

La menos votada de la semana ha sido Karina. La que fuera representante de España en Eurovisión no pudo evitar quedarse asombrada al ser conocedora de este dato por parte de Marta Flich. Seguidamente, el público presente en el plató se sumió en un gran aplauso para ella, gesto que le emocionó por completo.

El siguiente concursante de la semana que ya que no se juega su permanencia en la casa, al menos durante estos días, fue Zeus. Al escuchar su nombre el hijo de Sara Montiel no pudo evitar mostrarse muy contento. Su objetivo es que la gente lo conozco por cómo es y no por lo que se ha dicho de él, una oportunidad que quiere aprovechar de la mano de GH VIP 8.

Así pues, y con este resultado, los nominados directos de la próxima gala son Álex y Luca. El porcentaje de votos ha estado bastante reñido entre ambos concursantes, por lo que la eliminación promete estar al límite. Eso sí, para conocer el nombre del primer participante expulsado de forma oficial habrá que esperar 24 horas más. ¡Se abren las apuestas!

