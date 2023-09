El pasado jueves 14 de septiembre fue el estreno de GH VIP 8, una de las ediciones más esperadas de los últimos años. Tanto es así que Mediaset tomó la firme decisión de hacer una gala cada martes, algo que no estaba previsto en un principio. Fue en la entrega del 19 de septiembre, presentado por Marta Flich, cuando ocurrió algo que provocó que la audiencia acusara al programa de «tongo».

Todo comenzó cuando GH VIP 8 ofreció la posibilidad a Oriana Marzoli de verse las caras con Daniele dal Moro, su actual pareja. Pero claro, no todo iba a ser fácil. Para poder hablar con él durante un total de 3 minutos, tendría que pagar nada más y nada menos que 12.000 euros del premio final.

A pesar de lo mucho que necesitaba verle, y tras meditarlo con sus compañeros, Oriana Marzoli se vio en la obligación de rechazar ver a su pareja. Al parecer, el italiano no creía que eso fuera a suceder. Algo que pudimos conocer gracias a Álex Caniggia que, en el canal 24 horas, confesó a sus compañeros el monumental cabreo que tenía el joven por no haber podido ver a Oriana: «Estaba gritando como un loco, pateando la puerta y diciendo que iba a llamar a la policía».

🚨 OJO PORQUE SE HA LIADO Y EL PROGRAMA LO HA OCULTADO 🚨 Danielle el novio de Oriana dando patadas a las puertas diciendo que iba a llamar a la policia porque no le dejaban ver a su novia, confirmamos que tiene la mismas neuronas que ella #GHVIPLímite1 pic.twitter.com/TCp3Uk2jg4 — Vᴀϙᴜᴇrizo (@vaquerizoo_) September 20, 2023

Dadas las circunstancias, Oriana Marzoli estaba absolutamente destrozada. Al fin y al cabo, era consciente de que su pareja estaba en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, pero no iba a poder verle ni hablar con él. En un primer instante, no se sabía qué había pasado con Daniele dal Moro, hasta un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales.

Gracias al canal 24 horas de GH VIP 8, hemos sido testigos de cómo, finalmente, Oriana Marzoli sí ha podido hablar con su novio. Lo ha hecho a través de una puerta, en el instante en el que, presuntamente, el joven se encontraba regresando al plató del reality. «¡Amor, no me odies! Lo he hecho porque no se puede», se escuchaba decir a la concursante, en italiano.

Mientras trataba de explicarle la razón por la que no ha podido pagar esos 12.000 euros que costaba la visita, se escuchaba la respuesta de él: «Lo entiendo, lo entiendo». De esta forma, han sido muchos los usuarios de diversas redes sociales que han acusado al programa de «tongo» y de «saltarse las normas» por completo. «Espero una explicación de esto» o, incluso, “Increíble y falso programa”, son algunos de los tantos mensajes que se han escrito en contra de GH VIP 8. ¿Darán una explicación al respecto?

Que se les ha colado el audio de Oriana hablando con Daniele@ghoficial las normas os las pasáis por donde yo me se… #GHVIPLimite1 pic.twitter.com/hNj401OE4B — Marcos🇪🇸 (@_ProgramasTV_) September 19, 2023