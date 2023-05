El pasado lunes pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Una vez más, pudimos ser testigos de que hacer un programa en directo, de lunes a viernes, no es tarea fácil. De hecho, en varias ocasiones suceden imprevistos que dejan sin palabras a todos. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido, recientemente, a Gema López.

¿El motivo? La periodista ha sido testigo de cómo un micrófono abierto le ha traicionado. Todo comenzó cuando Sálvame conectó en directo con José Antonio Avilés, colaborador del programa. Éste decidió compartir una información sobre la presunta nueva relación sentimental que tiene Anabel Pantoja.

Justo en ese momento, y al ver las pruebas que estaba aportando su colaborador, Gema López hizo un comentario que terminó escuchando toda la audiencia. “A mí este periodismo de redes sociales me pone muy nerviosa, no me gusta. Así lo digo”, comentó la periodista. Un comentario que no tardó en recoger su compañera y presentadora, María Patiño.

Lo que sabemos del chico con el que se relaciona a Anabel Pantoja: es fisioterapeuta, trabajaron juntos y se habló de infidelidad https://t.co/HlFwpf2fij — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 29, 2023

Y es que, aunque Gema López hizo este comentario sin imaginar que todos pudimos escucharlo, Patiño sí que hizo un comentario sobre la prueba que había aportado José Antonio Avilés para dar esta noticia en Sálvame. La presentadora no estaba muy convencida de la veracidad de la prueba aportada, y no tardó en hacérselo saber.

Lejos de que todo quedase ahí, Gema López volvió a ser traicionada por un micro abierto, al hacer un comentario sobre la información que estaba aportando José Antonio Avilés. “Ahora es Córdoba, antes era en los barrios de Triana. ¿Te acuerdas? ¿En las Cofradías también se habla?”, cuestionó, antes de dar paso a publicidad. Está claro que no daba ningún tipo de credibilidad ni a la noticia, ni mucho menos a la prueba que estaba aportando su compañero.