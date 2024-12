Un soltero de Cádiz sorprendente con sus requisitos a su cita de ‘First Dates’: «Y no ser de VOX»

Un programa que no se marcha por vacaciones es First Dates. El popular show de citas a ciegas de Cuatro continúa recibiendo a los solteros que acuden al local con el objetivo de encontrar a su media naranja. Una experiencia televisiva única donde, a veces, se obtienen los resultados esperados. Pero, en otras ocasiones, no es así. De esta manera, recientemente, los espectadores de la cadena han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Antonio. El soltero es un joven murciano que se definió en el programa como un «artista multidisciplinar, fracaso profesional».

«Yo siempre he dicho que no quiero morir ni en Murcia ni en España. Así que probablemente me vaya a Los Ángeles, California, a vivir como una mendiga y me muera debajo de un puente. Pero al menos estaré cerca de Hollywood, que es mi sueño», señaló. Asimismo, y respecto a su pasado amoroso, el participante confesó que no sabe lo que es estar enamorado. «Me llega, pero parece que a los tres meses caduca la oferta de promoción exclusiva y estoy un poco cansadito de sumar personajes secundarios que vienen, revolucionan la trama y desaparecen», admite. Por ello, su objetivo es encontrar a un hombre con el que tener una relación larga y estable.

Minutos después, Carlos Sobera le presentó a Javi, su cita. El participante se presentó en el formato como un monitor medioambiental que se considera muy «hippie» y «gitano». «Cuando le he visto entrar, lo primero que voy sin gafas y no le he visto bien hasta que lo tenía delante de la cara, he pensado que era una persona muy humana. Vamos a conocerla», dijo Antonio.

La primera toma de contacto entre los comensales fue bastante acertada. De hecho, Antonio le regaló un pin de una rosa que había traído a su cita. Un gesto que dejó encantado a Javi. «Me gusta mucho el detalle porque las rosas me gustan mucho. Es verdad que yo soy mucho de decorarme para poner en la solapa. Así que, ha empezado con muy buen pie, la verdad», confesó el soltero.

«Físicamente, no es lo que más me atraería de primeras porque prefiero mirar al rostro entero de la gente, sin bello facial», confesó Antonio al equipo de cámaras. Asimismo, la velada fue avanzando estupendamente. Pues, los comensales estaban dispuestos a seguir descubriendo si tenían puntos en común. De hecho, fue tanta la complicidad que tenían que coincidieron en sus requisitos a la hora de escoger a su pareja.

Javi sobre su cita: «Qué asco me ha dado»

Pues, tanto Javi como Antonio manifestaron que su futura pareja tenía que tener cerebro, no oler mal y no ser de VOX. «Yo me quito la blusa rosa, cambio la voz y hago de hetero básico», espetó en tono irónico Antonio. Una confesión que dejó a Javi sorprendido. «Inténtalo, a ver», le dijo.

«Pues si quieres ‘bro’ yo me pongo como si fuera hetero. Es que las tías de hoy en día son todas iguales», espetó con una voz más grave. «Qué asco me ha dado», reaccionó Javi. «Le ha salido muy bien, me ha puesto de mala leche. Así que lo ha hecho muy bien», confesó al equipo de Cuatro.

Al terminar el encuentro, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. La velada había sido muy agradable y sus similitudes eran mayores que sus diferencias, por lo que estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita.