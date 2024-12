Una soltera de ‘First Dates’ frena en seco a su cita: «Hasta la décima cita…»

First Dates abre sus puertas, también en Navidad. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en una de las apuestas más acertadas de Cuatro, pues cada vez son más las personas que apuestan por vivir la experiencia de primera mano. De esta manera, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Brenda. La soltera es una emprendedora y estudiante colombiana que vive en Valencia. Hace tres años se mudó a España con el objetivo de trabajar y estudiar. Por ello, ahora, que ya tiene las bases asentadas, quiere encontrar al hombre de su vida. ¿Será su cita de First Dates?

«Llamo la atención y veo bien que se me acerquen los hombres. Ligo bastante. Pero, hasta ahí. Hay veces que me da mucha pereza conocer a las personas», confesó en su presentación. Minutos después, Carlos Sobera le presentó a Enric. El joven es un programador valenciano que ya lleva «año y pico» sin pareja. La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. «La verdad que es una chica bastante guapa… Seguramente sí que me fijaría en la calle», confesó al equipo de cámaras. Pero, los nervios del momento se apoderaron de él y se le olvidó brindar con su cita. Un suceso que, según él, se debió porque se sintió un poco «cohibido» por la situación.

Posteriormente, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, ambos comenzaron a hablar de diversos temas para descubrir si compartían gustos o aficiones en común. Fue entonces cuando, sin previo aviso, Brenda le dijo algo a Enric que lo dejó sin palabras por un momento. «Ah, y yo tengo una hija», afirmó ella.

Aunque, a priori, se quedó en blanco, el joven fue honesto con ella. «No es problema», dijo. «Me gusta que se cuide porque si es una persona que se cuida puede cuidar a otras personas, como mi hija», señaló Brenda en uno de los totales del programa.

Luego, tras terminar de cenar, los participantes se trasladaron hasta el reservado del programa para tener un poco más de intimidad. De esta manera, y entre risa y risa, terminaron bailando bachata. Un momento de intimidad que provocó que ambos dejasen patentes la atracción que sentían por el otro. «Nos hemos mirado a la cara y yo la hubiera besado», confesó Enric.

Pero, para su mala fortuna, la soltera se percató de sus intenciones y le paró los pies. «Hasta la décima cita no hay beso», le aclaró. Pues, no era el tipo de mujer que se dejaba conquistar tan fácil. Además, también quería evitar un momento incómodo.

Posteriormente, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. Enric sí quería seguir conociendo a Brenda en una nueva velada. Pero, cuando fu el turno de ella de dar su respuesta, se quedó callada. Como era de esperar, el joven comenzó a ponerse nervioso. Pero, todo era parte de una broma de la soltera. Pues, quiso dejar un poco de suspense. Así pues, al final, ella también aceptó seguir conociéndole fuera del programa.