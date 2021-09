El pasado lunes, el restaurante más famoso de la televisión volvió a abrir sus puertas para recibir a nuevos comensales. Todos ellos llegaban a ‘First Dates’ dispuestos a disfrutar de una preciosa velada, en compañía de una persona que por el momento no conocían. Una de las citas que más ha destacado de todas ha sido la de Sergio y Chiara.

Entre otras cuestiones porque no ha empezado para nada bien. El joven, en vez de fijarse en su cita nada más entrar al restaurante, puso sus ojos en Matías. Es más, le hizo el siguiente comentario: “Estás hecho todo un vikingo”. Carlos Sobera interrumpió la escena asegurando que “es todo un vikingo, pero tú también”. Sergio fue más allá: “Yo lo veo en plan vikingo, en plan Thor. Solo le falta el martillo”.

El presentador, aprovechando la ocasión, quiso continuar con la broma: “Es su herramienta fundamental, el martillo”. Sergio, durante la cena, dejó muy claro a Chiara que siente pasión por el fútbol y por el Real Madrid. Ella reaccionó inmediatamente: “¡Qué asco! El fútbol no, por favor. Me parece un deporte tan inútil…”

«El fútbol me parece un deporte tan inútil…» 🙄

«Nada por aquí… Nada por allá… ¡Una muñeca!» 🧙‍♂️ ¡Por aquí ya tenemos todo listo para recibir a las nuevas parejas de hoy en #FirstDates20S! ¡Nos vemos en una hora! 🥰 pic.twitter.com/TX23qjCcwo — First Dates (@firstdates_tv) September 20, 2021

Él le hizo saber que le encantaba ver el fútbol, pero también jugarlo. Chiara se mostró curiosa: “¿Y cuántos partidos sueles ver en la tele?”, a lo que su cita respondió: “Los partidos del Real Madrid no me los suelo perder. (…) El Real Madrid no me va a fallar nunca y siempre va a estar ahí mientras que una chica me puede fallar, o se puede ir una y venir otra, pero el Real Madrid siempre va a estar ahí”.

Lejos de que todo quede ahí, Sergio dejó claro que para él el fútbol es más importante que su pareja: “Aunque me diga mi novia de quedar o de ir a cenar, después…” La joven se mostró incrédula: “Espera, ¿Qué te vas a cenar o que le dices a tu novia que espere?”. Él respondió: “Le digo a mi novia que espere”. “¿Cómo? No, no, no”, pronunció una atónica Chiara.

Al ver su reacción, Sergio fue más allá: “O eso o las dos cosas a la vez”. Ella fue contundente: “No, las dos cosas a la vez no. Si te vas a pasar toda la noche mirando la tele no”. El joven hizo una apreciación: “Hay que ver que odias el fútbol, es que lo odias. No es que no te guste, es que lo odias”. Chiara sentenció de esta manera: “Prefiero estar sola a estar mal acompañada”.

La decisión final fue una ocasión en la que los dos se mostraron aún más sinceros. Chiara fue honesta: “De verdad, lo siento, pero es que soy muy exigente. Físicamente no eres mi prototipo, pero solo por eso. O sea que me encantas como persona y creo que eres buena gente”. Él se mostró algo dolido: “Si eso no es suficiente para ti y lo más importante… Se ve que no, que eres muy superficial”.

“¿En serio, tío? Vale, pues soy superficial”, aseguró la joven, visiblemente molesta. Además, añadió: “Ese comentario sobraba, ¿no?” Sergio fue contundente: “No, soy muy transparente”. De esta manera, logró sacar de quicio a la comensal: “¿En serio me vienes a decir que soy superficial? Solo te he dicho que no eres mi prototipo, tío”. Lejos de que todo quede ahí, sentenció diciendo lo siguiente: “No es verdad que no te importe nada el físico, es mentira. Eres un hipócrita”. Evidentemente, cada uno se fue por su lado sin tan siquiera despedirse.