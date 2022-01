El pasado miércoles 19 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvieron a abrirse para recibir a nuevos comensales que llegaban con muchas ganas de conocer el amor. Una de las protagonistas de la noche fue, sin lugar a dudas, Sara.

“Soy de relaciones largas y, de hecho, ahora estoy en una”, confesó la comensal. En su charla con Lidia Torrent, la joven quiso explicarse al respecto: “Tengo una relación abierta con otra chica y he venido al programa en busca de una tercera persona para incluirla, de forma sexual, con mi pareja”.

La camarera de ‘First Dates’ quiso saber más detalles de la experiencia de la comensal en este tipo de relación. Sara no tardó en responder con total sinceridad: “Confiamos mucho la una en la otra por eso. No hemos tenido ningún tipo de problema de celos. Solo me molestaría si se le acercasen de una manera romántica porque nosotras no besamos”.

A pesar de todo, la asturiana terminó admitiendo que, “cuando mi padre vea esto, le va a dar un parraque porque no sabe qué tipo de relación tenemos. Cuando le dije que me gustaban las chicas, de primeras le chocó bastante”. Su cita era Sabela, una aficionada al baloncesto que se define como “bisexual, pero ahora creo que no estaría del todo cómoda con un chico”.

La tatuadora quiso ir más allá: “Creo que soy una chica muy maja y jovial. Considero que soy una persona con la que tendría una cita conmigo misma porque sé sacar temas y hablar, aunque a lo mejor lo hago demasiado”. En la cena en cuestión, Sabela y Sara hablaron de parejas por lo que esta última aprovechó la ocasión para hacer saber a su cita cuál era su actual situación sentimental.

Sabela no bromea cuando se trata de zumos 🍑🍍 #FirstDates19E pic.twitter.com/876d1ZUzdb — First Dates (@firstdates_tv) January 19, 2022

“Tengo novia y busco una tercera chica para ser amigas y follamigas”, reconoció la asturiana. Sabela no pudo evitar mostrarse sorprendida: “A mí no me asusta que tenga una amiga, me parecen respetables todas las formas de amor, pero igual yo no encajo porque tendría inseguridades”. En un instante concreto, Sara fue al baño para llamar a su novia y hacerle saber que le estaba gustando mucho su cita.

Una vez regresó a la mesa, Sabela hizo el siguiente comentario: “Seguro que le has dicho que soy muy maja”. A pesar de todo, en la decisión final, Sara reconoció que no quería tener una segunda cita: “No como la que hemos tenido, pero sí como colegas. No coincidimos en nuestra opinión del sexo”. La tatuadora, por su parte, tampoco quiso tener una segunda cita: “No me veo entrando en una relación construida”.