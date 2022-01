El pasado martes 18 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvieron a abrirse para poder presentarnos a nuevos comensales que llegaban al programa con muchísimas ganas de encontrar a su media naranja.

Uno de los protagonistas de la noche fue Diego. Inevitablemente, consiguió dejar sin palabras a los espectadores de ‘First Dates’ desde su presentación. El joven, desde un primer momento, se mostró de lo más contundente: “No diría que soy un partidazo, diría que soy el novio perfecto en sí mismo”.

Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: “Es más, si me pudiera clonar, estaría casado conmigo mismo”. Carlos Sobera quiso saber qué es lo que buscaba en una chica, por lo que él respondió con firmeza: “Que se parezca a mí porque soy muy fan de mí mismo. Que sea como yo, pero sin barba”.

En su charla con el presentador de ‘First Dates’, el gallego reconoció que, “cuando me miro en el espejo, no es que sea la persona que más me apetecería follarme en el mundo porque me gustan más las chicas, pero conmigo lo estaría haciendo todo el día”. Yodi era la persona con la que iba a cenar esa misma noche.

Lo sorprendente de la joven es que, nada más entrar al restaurante, reconocía que “una de mis pasiones es mirarme al espejo, me encanta”. Por si fuera poco, la comensal quiso ir más allá: “Hasta que no me veo perfecta, no salgo. Mi espejo y yo somos los mejores amigos”. ¡Ya tenían la primera cosa en común!

Los dos pasaron a la mesa para poder cenar y, de esta manera, conocerse mucho más. En un momento dado, la temperatura subió por momentos cuando decidieron hablar de sexo. Diego reconoció cuál era uno de sus puntos fuertes: “Digamos que tengo una buena lengua”, a lo que Yodi respondió: “¡Es enorme!”. En la decisión final, el gallego quiso tener una segunda cita con la joven ya que “me lo he pasado muy bien”. Ella también quiso un segundo encuentro aunque, eso sí, no dudó en poner una condición: “Que pise el freno un poco e iremos mejor”.