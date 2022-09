‘First Dates’: Ruth deja al equipo en shock al desvelar el curioso motivo de su llegada al programa

Una noche más, First Dates ha regresado a la parrilla televisiva de Cuatro para presentar a los espectadores los nuevos comensales que se han adentrado en esta peculiar aventura del amor. Una travesía donde hemos podido conocer cómo ha sido la cita de madre e hija.

«Vengo a First dates en busca de alguien que sea divertido, ambicioso, inteligente, elegante y educado… vamos, un unicornio», comentaba Ruth en su presentación. Y es que, la canaria acudió al programa de Carlos Sobera junto a su madre, Ana, para que también encontrara pareja, ya que llevaba más de 30 años sola.

Miguel Antonio fue la cita de Ana, pero a la primera que conoció fue a Ruth. Eso sí, para que la joven no se asustase, el presentador le comentó que era el pretendiente de su madre. Tras ello, fue su turno de conocer a Marco, un italiano que había acudido a First Dates en busca de su media naranja. «Me ha descolocado dándome un abrazo de oso», comentó la comensal.

«Es mono, pero es italiano y ellos cuando nacen ya llevan un manual para decirle piropos a las mujeres. No me creo nada. Los italianos, de cada dos palabras, 37 son mentira…», señaló Ruth. A lo largo de la noche, parece que la conexión entre ambas parejas iba en aumento. De hecho, no dudaron en animarse a bailar de lo más acaramelados.

Por ello, en la decisión final, no era de extrañar que todos los ojos estuviesen puestos en ellos. Miguel Antonio sí que quiso tener una segunda cita con Ana porque «es una mujer muy guapa y dulce». La mujer, por su parte, también quiso volver a quedar. «Porque en tan poco tiempo no se puede conocer a las personas», señaló.

Respecto a la cita de su hija Ruth, todo salió también a las mil maravillas. Marco confesó que sí quería tener una segunda cita con Ruth, pero con una condición. «Si es en mi territorio», le dejó claro. Petición que la comensal aceptó, pues ella también quiso seguir conociéndolo.