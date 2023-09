Muere un comensal de ‘First Dates’ e hijo de una ex política del Partido Popular

First Dates se ha vuelto a ver salpicado por una tragedia que implica a uno de los comensales que pasaron por el programa. Esta vez tiene que ver con la muerte de Kike, un joven que pasó por el programa en el año 2021 y que ha sido hallado muerto en los miradores de la Ronda del Júcar de Cuenca.

El fallecido es Enrique López, soltero que acudió al programa y como carta de presentación explicó que era hijo de una ex concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Hellín, localidad situada en Albacete. En su visita dejó sin palabras a Carlos Sobera por las peticiones que tenía para encontrar pareja.

La última vez que se tuivieron noticias del joven fue la madrugada del día 14 al 15 de septiembre, cuando se le perdió la pista en los alrededores del mirados Camilo José Cela de Cuenca. Después de varios días de búsqueda su cuerpo fue encontrado el lunes gracias al trabajo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

Su paso dejó sin palabras a Carlos Sobera

Si algo te gusta, te gusta y punto… Y Kike sabe perfectamente cómo es el chico que le gusta 👍 Que después se nos quede la misma cara que a @carlos_sobera ya es otra historia 😅 ¡Esta noche en @firstdates_tv! #FirstDates8N ❤ pic.twitter.com/fsXHISPqrw — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 8, 2021

El 21 de noviembre de 2021 se emitió el programa en el que Kike acudió en busca de «un modernito, artista. A mi me gustan los yonquis, en plan ,que esté en un banco y tú lo veas y digas: ‘puff me va a joder la vida’. Esos me gustan a mí, los macarras, no los buenos».

El presentador se quedó atónito ante esas peticiones, tanto que le llegó a preguntar si le estaba «tomando el pelo», algo que negó en todo momento. Ante esa respuesta decidió recurrir al socorrido «no tengo nada más que decir, señoría», y enfiló la puerta del restaurante para recibir a la cita que estaba por llegar.

Cuando se quedó solo con Matías, el camarero del programa, le dio más detalles de su hombre ideal: «No quiero un cayetano ni un ingeniero, quiero un ‘antifa’ que me regale mecheros». Tras dejar claro lo que buscaba se dio cuenta que esas palabras en su casa iban a sentar un poco mal: «Mi madre me va a matar».

Así terminó la cita

Kike y Javier llevando la fantasía hasta la decisión final 😄 #FirstDates8N https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/SsXy1lY5Hp — First Dates (@firstdates_tv) November 8, 2021

La cita del fallecido fue con Javier, un estudiante de Química con el que tuvo un gran entendimiento desde el primer momento, por lo que al final de la cena decidieron tener un nuevo encuentro. «Lo quiero conocer más. Yo no sé si va a ser el padre de mis hijos, sabes. Pero un buen parkineo nos tendremos que meter, ¿o no?», contestaba Kike. Su cita también se mostró con ganas de volver a verse: «Se me ha hecho un poco corta. Yo creo que ha fluido, hemos conectado. Además, tenemos gustos muy parecidos y eso siempre está guay».