‘First Dates’ | Juan Antonio a su cita, al conocer que es pasional: “Eres una leona”

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, en la que varios comensales solteros acudieron al programa en busca del amor. No obstante, hubo una pareja que se llevó todo el protagonismo, Juan Antonio y Alicia, al protagonizar una de las citas más divertidas de la noche.

Aunque lo suyo no fue a primera vista, a Juan le gustó que Alicia le recibiera con una sonrisa y rápidamente se pusieran a hablar sobre sus vidas. A pesar de no sentir una atracción desde el principio, decidieron brindar y seguir conociéndose mientras cenaban en el restaurante de First Dates.

Su cita comenzó entre bromas y comida, pues ambos son de buen comer tal y como aseguraron. Aun así, afirmaron pasar mucho tiempo a dieta, aunque tanto Alicia como Antonio aseguraron al entrar en First Dates que para ellos no era fundamental el físico en una relación.

Juan Antonio, al saber que su cita es pasional: “Eres una leona” 🔥 #FirstDates16J https://t.co/1RJ2BdPjlb — First Dates (@firstdates_tv) June 17, 2022

Al hablar de sus respectivas relaciones familiares, Alicia y Juan Antonio comenzaron a darse cuenta poco a poco de que se estaban gustando y que los dos eran dos libros abiertos, pues tenían muchas cosas que contarse el uno al otro.

Por otro lado, en el terreno sexual, Alicia y Juan Antonio también parecía que encajaban. Pues Juan Antonio, al saber que su cita se definía como una mujer pasional para la que es fundamental coincidir con su pareja en la cama, él le dijo que era “una leona” y consiguió ponerla nerviosa hablándole de temas íntimos.

Finalmente, Juan Antonio y Alicia se lo han pasado muy bien durante toda la cena, se han reído y han asegurado que volverán a verse porque se han quedado con ganas de más. De esta forma, durante la decisión final ambos quisieron volver a tener una cita con él otro, tal y cómo aseguraron.