‘First Dates’: dos comensales protagonizan una de las citas más tensas de la historia del programa

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, en la que los espectadores se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. Y en esta ocasión, los comensales que más dieron que hablar fueron Iker y Julia.

Los dos comensales llegaron al restaurante con ideas muy distintas. Mientras que el joven tenía muy pocas expectativas y acudía al programa para dejarse llevar, ella tenía muy claro el tipo de hombre con el que quería compartir su vida, y esperaba encontrarlo en el programa.

Uno de sus primeros desencuentros llegó cuando Julia se enteró de que Iker aún vivía con sus padres: «Yo salí de casa de mis padres con 17 años. Hay una cultura aquí de llegar a los 30 en casa de tus padres que no me gusta. No quiero dormir con tus padres bajo el mismo techo».

¿Algo que no empieza bien puede tener un buen final? ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates2F en directo en @cuatro ➡ https://t.co/0IGoFxjPzw pic.twitter.com/gm5WggikeG — First Dates (@firstdates_tv) February 2, 2023

Por otro lado, a Iker no le importó que Julia tuviese una hija de siete años: «Me gustan los niños, he trabajado con niños y me da igual que tenga uno, tres o diez», aseguró el joven después de que ella le explicase su día a día con la pequeña.

Además, Julia le explicó que: «a última relación me hizo mucho daño porque la persona era inmadura». «¿Era así desde el principioel chaval o la chavala?», fue la pregunta que le hizo Iker y que no le sentó nada bien a ella: «¿Qué pasa, que tengo cara de lesbiana?, le dijo visiblemente molesta.

«Hay personas bisexuales. ¿Qué cara tiene una persona bisexual? Las personas no creo que tengan cara de», reflexionó Iker en las declaraciones para el programa. Finalmente, él si que estaba dispuesto a tener una segunda cita, pero Julia le consideraba muy inmaduro para tener otra cita.