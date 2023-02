‘First Dates’: un comensal es rechazado por su cita tras ponerse a llorar varias veces

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, en la que un comensal fue rechazado por su cita tras derrumbarse varias veces a lo largo de la cena que ambos mantuvieron en el restaurante del programa, donde no llegaron a ningún punto de conexión.

Manuel acudió al restaurante de First Dates para encontrar el amor y olvidarse definitivamente de su ex mujer pues llevaba todavía poco tiempo divorciado, y es que su mujer, después de más de 30 años juntos, le dejó tras haberle sido infiel.

Al poco tiempo de llegar al restaurante, Manuel conoció a Begoña, una azafata malagueña de la que se quedó prendado nada más conocerla, pues no dejó de lanzarle halagos y piropos a lo largo de toda la cita, intentando convencerla de que había olvidado a su ex mujer.

Finalmente, Manuel fue sincero a Begoña y le reconoció que intentó reanudar la relación con su ex pareja tras el divorcio, sin embargo, admitió le fue imposible. «Cuando las cosas no tienen solución, hay que mirarlas desde otro punto de vista», le dijo el soltero a su cita.

Tras estas palabras, Begoña consideró que Manuel aún no había aceptado su divorcio. Manuel le confesó que hacía unos años había estado a punto de morir por una subida de potasio. «Entré en coma tres días. Para mí yo volví a nacer en el 2012», confesó el comensal sin poder contener las lágrimas.

«Me emociono porque han sido muchísimos años, pero para mí se ha acabado. He decidido venir aquí porque se ha acabado», trató de justificarse el andaluz después de que Begoña le dejase caer que pensaba que no había superado su divorcio.

Y aunque en la decisión final Manuel destacó que tendría una segunda cita con Begoña, no fue correspondido por la malagueña. «No tendría una segunda cita como pareja porque, aunque me has caído muy bien, me ha dado la sensación de que no estás todavía curado de tu divorcio. Han sido muchos años y has estado la mayoría de la cita hablando de tu ex», afirmó antes de despedirse.