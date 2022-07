Como ocurre en cualquier programa de First Dates, hay alguna pareja que no encaja, esta ha sido el caso de la cita que han protagonizado Valerio y Laura. A nivel físico si que han encajado, aunque ha habido determinados comentarios de Valerio que a su acompañante no le han gustado en absoluto.

Esta nueva cita en el restaurante de First Dates comenzaba con Laura hablando de si misma, ha contado que a pesar de ser contable tiene facetas muy distintas, y es que, se autodenominó como creadora de contenido. Le apasiona hacer bailes en Tik Tok. Por su lado, Valerio le ha contado que trabaja en una tienda de ropa, y no es de extrañar ya que se mostraba con muy buena planta.

La cita se ha empezado a truncar cuando después de que Laura le contase que estaba planeando ir a visitar Italia con su hijo, Valerio le dijese que tenía una sonrisa muy bonita añadiendo que “es verdad, aunque sea italiano no miento mucho”. A partir de ese momento Laura se mostraba algo desconfiada de si lo decía por que de verdad lo pensaba o simplemente era palabrería de soltero.

Valerio intenta limpiar la imagen de los italianos en ‘First Dates’: “No es verdad lo que dicen de nosotros” 🤔 #FirstDates6J https://t.co/tnGlYCiV3n — First Dates (@firstdates_tv) July 7, 2022

Todos los que pudimos ver el episodio supimos que las posibilidades de Valerio con Laura se extinguieron después de que ella le preguntase si era fiel, a lo que él respondió: “soy fiel cuando estoy en pareja, como todos los italianos”, algo que ha nadie le hace gracia escuchar pues no se deduce mucho compromiso tras esta respuesta.

Además, en un tema tan recurrente en las citas del programa de Carlos Sobera como son los celos Valerio ha confesado que si que es algo celoso. Esto no encajaba en absoluto con Laura, ya que necesita alguien que sea comprensivo con sus videos de Tik Tok.

Cuando se han reunido para la decisión final, Valerio estaba convencido de que «todo el pescado estaba vendido» y que Laura diría que no, cosa que finalmente acabó ocurriendo.