La semana ha comenzado fuerte en First Dates. El popular show de citas a ciegas de Cuatro celebra su octavo aniversario en la parrilla televisiva y el equipo del programa no puede estar más emocionado. Decorando el restaurante con adornos especiales para la ocasión, el local contó con la llegada de Vanesa.

La soltera alicantina de 34 años se presentó en el show asegurando que «intimidaba a los tíos». Siempre ha sido una mujer muy enamoradiza, por lo que es muy raro verla sin pareja. «Soy muy amorosa, pasional, de las antiguas», aseguró. Pero, a pesar de ello, nunca ha encontrado al hombre de su vida.

Fue entonces cuando llegó Sergio, una madrileño de 42 años que confesaba que era el doble de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys. Pues, según explicó, formó parte del tributo oficial del grupo en España. «Solo hay uno en el mundo, en Chile, y con nosotros son dos», informó. La primera impresión entre los comensales fue un poco agridulce, al menos, para Vanesa.

Mientras el soltero manifestaba estar muy feliz por la elección de su cita, la soltera no pudo evitar sentirse decepcionada. «Cuando la he visto con ese vestido rojo, ese escote, esos morros…ha sido como guau», comentó él. «¿Esto es lo que yo he pedido? Me esperaba alguien de 1,90 m, grande, tatuado, ‘buenorro’… El físico es lo de menos, pero te tiene que llamar la atención», dijo ella.

En la mesa, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas para conocer si compartían algún gusto o afición en común. De esta manera, Sergio le explicó que estaba centrado en el tributo a la banda norteamericana. Un aspecto en común con Vanesa, quien señaló que cantaba copla.

«Todo el mundo me dice que canta cuando digo que soy cantante…eso hay que verlo», destacó él. Sin embargo, en un momento de la velada, la soltera se percató de que su cita estaba muy pendiente de su físico. «No paras de mirarme el pecho», le dijo ella molesta. «No, estaba mirando el plato», se justificaba él. Pero, en el confesionario de First Dates, el joven dijo la verdad.

«Si he mirado lógicamente, es lo que más llama la atención», afirmó. «Me ha mirado aunque diga que no. Pero no sabía dónde meterse porque le he intimidado», aseveraba ella. Eso sí, si hubo algo en lo que coincidieron fue en el ámbito sexual. «Tiene ese punto de picarona, ese cuerpazo para ser morbosa, pero sobre todo tiene experiencia», confesaba él.

«Este no me sigue el ritmo ni en la calle, ni en la cama, ni en ningún lado», destacaba ella. Posteriormente, en el reservado, los participantes demostraron sus dotes musicales. Pero, el doble de Nick Carter no consiguió conquistar el corazón de Vanesa. Por ello, en la decisión final First Dates, no tuvo reparos en darle un «no» a un segundo encuentro juntos.