‘First Dates’: un comensal sorprende al definirse a sí mismo como “un sinvergüenza”

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. Y de nuevo, los espectadores se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa de citas en busca del amor. En esta ocasión, uno de los comensales que más llamó la atención fue Fran.

El comensal sorprendió al admitir durante su presentación tras su llegada al restaurante del programa que «soy un sinvergüenza, es lo que hay. ¿Por qué? Todo me la pela todo tres pepinos, la vida solo es una y soy fan del Carpe Diem», explicó ante las cámaras de First Dates.

El barcelonés le contó a Carlos Sobera que llevaba soltero 6 años. Además, se consideraba un hombre «fiel dentro de una relación cerrada. Eso sí, no me gusta nada estar en casa metido, quiero estar con mis amigos y me encanta cualquier plan cultural», añadió.

La cita del catalán fue Jorge, un hombre que se definió como: «Soy muy curioso, siempre estoy buscando cosas para aprender, leer cosas nuevas, irme a ver un micro teatro… son circunstancias que me atraen un montón», comentó a su llegada.

Mientras que al madrileño le gustó que Fran se pareciera a él, «con barbita y tal», a su cita le chocó que tuvieran el mismo look: «Me suelo fijar en gente distinta, con más pelo que yo», explicó el comensal ante las cámaras del programa de citas.

Durante la cena, Fran le preguntó a Jorge por sus aficiones: «Me gusta la montaña, hacía crossfit y me he sacado el abono de teatros», respondió. «También la playa, pero soy más de chiringuito que de bañarme», añadió. Fran le comentó que él hacía triplete: «Nadar, sol y al chiringuito».

En la decisión final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita con Fran: «Creo que podemos conocernos mejor y llegar a tener una bonita relación», explicó. Mientras que el barcelonés coincidió con Jorge: «Tiene una conversación muy interesante».