‘First Dates’: Un comensal rechaza volver a ver a su cita por el precio de la gasolina

El pasado jueves 13 de octubre First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro y lo hizo de la mano de los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del programa. Un encuentro donde pudimos conocer a la pareja formada por Antonio y Mari Carmen, quienes demostraron cómo a veces dos personajes viven una misma situación de forma diferente.

Antonio, un jubilado de 73 años de Ciudad Real, llegaba al programa de Carlos Sobera en busca de una mujer que le haga compañía. «Ya no tenemos edad para andar jugando. Prisas y esas cosas del sexo, ha pasado. Con 30 y 40, encima del capó. Ahora son ya pastillas, que si esto, lo otro… Es complicado. Por la noche es muy triste estar solo», explicó.

Un ser de luz, fiebre eurovisiva y relaciones abiertas ⭐ Las parejas de #FirstDates13O ya nos confirmaron sus reservas. ¡Os esperamos en una hora! pic.twitter.com/wzitnXg4ZE — First Dates (@firstdates_tv) October 13, 2022

Eso sí, el comensal también tiene sus requisitos, por lo que no dudó en dejarlo claro. Pues, las prefiere «rellenitas, con buenos muslos y un poquito de pecho». Fue entonces que conoció a su cita de la noche, Mari Carmen, una jubilada de 72 años de Burriana, Castellón. Una primera toma de contacto donde Antonio no tardó el hacerle el escáner completo, al menos físicamente.

«La mujer está bien, físicamente no me cuadra», confesó. Respecto a sus pechos, el soltero los calificó de «no buenos» y casi lamentando dijo que «tiene lo que tiene, lo que Dios le ha dado». Todo ello llegando a fijarse incluso en la cicatriz que la comensal tiene en el esternón, por la cual no dudó en preguntarle.

Al respecto, Mari Carmen no pudo evitar mostrarse un poco asombrada, ya que no había hecho sino entrar por la puerta, pero le explicó que era debido a una operación de corazón. Aunque durante la velada todo parecía ir bien, al comensal el tema de la distancia entre Ciudad Real y Burriana era algo que no le hacía nada de gracia.

«El problema que tenemos tú y yo, es que estamos lejísimos. Para hacerme estos kilómetros ahora… Con 30 o 40 años, me los hacía, pero ahora ya…», declaraba. Pero, confesó que si Mari Carmen le hubiera pillado más joven la respuesta hubiera sido otra. «Me he ido a Barcelona, a Bilbao, a Santander… a hincarla», añadió.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Antonio le explicó a Mari Carmen que lo de ellos no tenía futuro, especialmente, porque no estaba dispuesto a hacerse 400 kilómetros para verla, ya que la gasolina está muy cara. Una respuesta que desilusionó a la soltera, pues ella sí quedó encantada con él. De hecho, le propuso ir conociéndose poco a poco, incluso sugiriendo ir unos días a Ciudad Real. Pero, Antonio le volvió a dar un no rotundo.