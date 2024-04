Una comensal de ‘First Dates’ lo tiene claro con su cita: «Un punto en contra»

First Dates continúa liderando el prime time de Cuatro. El popular show de citas a ciegas regresó una noche más a Cuatro y lo hizo de la mano de sus nuevos solteros. Un encuentro televisivo donde los espectadores del formato tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Susi.

La soltera malagueña de 57 años llega al restaurante con el objetivo de volver a darle una nueva oportunidad al amor. Lleva 18 años sin pareja, pero está decidida a encontrar a esa media naranja que la acompañe de viaje y le apasionen tanto los animales como a ella. «Yo necesito a alguien para compartir porque mis hijos se están independizando y me estoy quedando sola», dijo en su presentación.

Una soltera de #FirstDates12A prefiere dar de comer a los gatos callejeros que tomarse una cerveza: “Ponerle una tapita me hace feliz” https://t.co/53UCQh13K0 — First Dates (@firstdates_tv) April 12, 2024

Fue entonces cuando llegó Pablo, un gaditano de 53 años que se convertiría en su cita. El hombre acudió al programa presentado por Carlos Sobera para poder encontrar a una mujer con las ideas claras. Pero, su primer encuentro con Susi fue un poco agridulce. Mientras él manifestó su entusiasmo por conocer a la soltera, ella no pudo evitar señalar su decepción.

«No es mi tipo», señaló ella. «Va muy guapa. Además, es una chica delgada con una buena figura, tiene que lucirse. Me ha gustado», comentó él, por su parte. Tras ello, Sobera los acompañó hasta la mesa para que pudiesen conocerse mejor y descubrir si compartían gustos o aficiones en común.

De esta manera, ambos coincidieron en el hecho de que llevaban mucho tiempo sin pareja. Además, estuvieron de acuerdo en que sin vida social era imposible conocer gente. «Yo la vida social la tengo con mis hijos, pero me encanta pasear y dar de comer a mi gatos», afirmó la participante.

Susi en First Dates: «Me han hecho tanto daño, no me fío de nadie, sois tan embusteros algunos»

Susi le explicó a su cita que buscaba a un hombre que fuese amante de los animales, pero parece que Pablo no iba a encajar dentro de su prototipo. Pues, según comentó, era seguidor de la tauromaquia. «¿Es malo?», le dijo él. «Es malísimo, un punto en contra», replicaba ella. «Me gustan los animales, pero también la cultura», comentaba él. «Una persona que le gusta ver sufrir a un animal no me entra en la cabeza», declaró la soltera sin dar crédito.

Respecto a su pasado amoroso, la soltera le explicó que no había tenido demasiada suerte. «Me han hecho tanto daño, no me fío de nadie, sois tan embusteros algunos», le dijo. «Hay que tratarla con mucho tacto, no es una niñata. Parece que se ha llevado su palos y por eso está a la defensiva», señaló el gaditano.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubieron dudas de que las diferencias de ambos eran bastante notorias. Eso sí, a pesar de todo, Pablo seguía confiando de que tan mal no había ido la cita. Susi, por su parte, rechazó seguir conociéndole en una segunda velada debido a que había ciertos requisitos fundamentales para ella que él no había cumplido.