‘First Dates’: Un comensal busca una mujer para ir a hacer levantamiento de vidrio

Al restaurante de First Dates llegan todas las noches solteros en busca del amor. En muchas ocasiones son gente con mala suerte en el amor o con gustos y personalidades un poco peculiares, pero en el programa de Cuatro hay cabida para todos.

Por las puertas del restaurante llegaba Loli de 63 años. Esta malagueña prejubilada buscaba un hombre que fuera con ella a bailar y al que le gustase salir, viajar y disfrutar de la vida. Además, confesaba que había tenido muchos pretendientes pero que «si no tengo esa atracción hacia ellos como la tienen hacia mí, pues no».

Su cita fue Paco, un sevillano de 63 años que había quedado viudo hace años. Empezó un poco mal la cita pues ante la pregunta de Lidia Torrent de que si era bailongo se paralizó: “Estoy muy nervioso”, decía Paco. A pesar de los nervios, cuando se soltó un poco con Loli admitió que la malagueña le había gustado: “Es guapa, es muy entrante y, prácticamente, era lo que yo venía buscando”. Además, él cumplía el requisito de esta de ser bailongo.

Paco es un hombre un poco de extremos. Todavía no ha superado del todo la muerte de su mujer y le ha costado 8 años salir de la depresión que padeció tras esta. Sin embargo, ahora busca a alguien que le acompañe a hacer “levantamiento de vidrio”. Esto no es nada más y nada menos que subir y bajar los botellines de cerveza que se bebe todos los días con los amigos. Pero al terminar él se metía ya en casa para no salir, cosa que asustó a Loli: “Necesita una mujer que no le guste tanto salir. A mí me gusta mucho nadar, una vez se me enganchó un pulpo y todo en la pierna de lo lejos que me fui”, admitiendo que no estaba dispuesta a tener que tirar de él.

La incompatibilidad de los solteros quedó bastante clara durante la cita, lo que llevó a que Loli rechazara tener una segunda. Paco por el contrario se había hecho ilusiones: “Cuando llegue la Feria de Abril hablamos, que igual cambias de idea”, dijo despidiéndose. Anteriormente Loli había afirmado que ella no se perdía una feria porque “era muy rociera”.