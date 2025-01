La isla de las tentaciones se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los formatos televisivos más exitosos de la parrilla televisiva española. Desde que aterrizó en nuestro país, allá por el 2020, los espectadores han tenido la oportunidad de ver en pantalla a numerosas parejas que han decidido poner su relación a prueba en República Dominicana. Una serie de participantes que no todos eran novatos en televisión, pues muchos de ellos se dieron a conocer en programas como Gran Hermano, Mujeres y hombres y viceversa y First Dates.

De hecho, una de las parejas más míticas de La isla de las tentaciones se conoció en el popular show de citas a ciegas de Cuatro. El inicio de una relación de la que fue testigo toda España. Pues, una única cita les bastó para saber que tenían en frente a su media naranja. Pero, ¿quiénes fueron estos participantes? Pues, los protagonistas de esta noticia son Andrea Gasca e Ismael Nicolás. Ambos participantes se conocieron en First Dates tras haber sido emparejados por la organización del formato. Un encuentro televisivo donde la atracción física y la complicidad fue inmediata.

A lo largo de su cita, Andrea Gasca e Ismael Nicolás hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde hablaron de sus gustos, contaron anécdotas e, incluso, se animaron a bailar bachata. Una cita muy acertada que concluyó con la pareja dándose un mutuo «sí» a tener una segunda cita juntos.

«Tendría una segunda cita con él porque hemos compaginado bastante bien», dijo ella, en la decisión final de First Dates. «Yo tendría muchas citas. Una segunda, una tercera, una cuarta…», apuntó él. Un completo acierto por parte de la organización del formato donde los jóvenes no pudieron evitar mostrarse muy ilusionados.

El paso de la pareja por ‘La isla de las tentaciones’

Lo que comenzó a las mil maravillas en First Dates, concluyó de la peor manera en la primera edición de La isla de las tentaciones. Andrea Gasca se dejó llevar por la tentación y le fue infiel a Ismael Nicolás con uno de los tentadores de la edición. Una situación por la que el joven se sintió completamente traicionado.

«Para mí ha sido una decepción total. He conocido a una persona que desconocía completamente», declaró Ismael al llegar a la hoguera de confrontación del programa. «No he visto ni una sola señal de respeto. Creo que no merezco ese daño que me ha hecho de forma gratuita», agregó.

Al final, la participante abandonó el reality de la mano de Óscar, el chico con el que había decidido romper su noviazgo con Ismael. Una propuesta que el tentador aceptó sin dudarlo. Por su parte, Ismael optó por marcharse de la isla solo. Eso sí, cabe señalar que la chispa surgida entre Óscar y Andrea no trascendió a su llegada a España, pues poco tardaron en poner punto final a su historia.