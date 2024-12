Carlos Sobera, escandalizado con un soltero de ‘First Dates’: «No sé si presentarte a alguien»

El restaurante de First Dates todavía no se ha ido de vacaciones de Navidad, por lo que las últimas citas del año se están viendo en la programación de Cuatro. La de Emiliano, un empresario viudo llegado desde Benidorm, parecía que sería una de las muchas que se producen, pero su personalidad y sus comentarios han conseguido escandalizar a Carlos Sobera, que no ha podido morder la lengua ante sus frases. Para empezar, hay que destacar que está dispuesto a exprimir la vida a sus 79 años, muestra de ello es que tan sólo seis días antes de aparecer en el programa estaba en el hospital por culpa de un infarto. Por suerte lo ha podido superar, por eso no ha querido perder su oportunidad de conocer a una mujer.

Desde hace un año es viudo, perdiendo a su mujer, con la que ha pasado 60 años, pero tras superarlo ha decidido que tenía que rehacer su vida. Asegura que se ha vivido alguna otra relación en los últimos meses, aunque nada serio, por eso ha querido tener la ayuda del programa para ver si tiene más suerte y encontrar a su media naranja. Al ser preguntando por lo que busca en una mujer es cuando ha llamado la atención del presentador, que se ha quedado boquiabierto (y eso que ya habrá escuchado de todo) con sus peticiones. En primer lugar, ha destacado que necesita unan mujer que le gusten las plantas, no porque sea su afición, sino porque necesita arreglar su chalet, ya que está descuidado en la parte del jardín desde que falleció su esposa. Además, se trata de una forma de tenerla «entretenida» para poder hacer su vida y salir sin dar explicaciones. «Por el resto me da igual porque yo paso de todo. Quiero decir, como si es viciosa, me da igual. Que sea normal», ha dicho.

«¿Necesitas una agencia de limpieza? Yo te la consigo», le ha replicado el conductor, que se ha llevado las manos a la cabeza. Además, sobre su petición de cuidar las plantas, el vasco tampoco se ha querido callar: «Que le saque brillo a las hojas… No sé si presentarte a alguien».

El presentador pensaba que no habría más, pero Emiliano tenía más sorpresa que contarle. «Yo bailo y me empezó a dolor el pecho al bailar. Un infarto. Me ingresaron y hace seis días que he salido», así le ha contado que no piensa perderse la cita por culpa de una simple dolencia cardiaca.

Mercedes, su cita en ‘First Dates’, ha descubierto sus cualidades

La cita de este curioso soltero ha sido Mercedes, una mujer que ha tratado de mantener su edad en secreto, algo que no ha gustado nada a su compañero de cena. «Tras la muerte de mi mujer, me siento solo, aunque no paro de bailar y tengo muchas amigas en Benidorm», le ha dicho orgulloso antes de comenzar a preguntarle cosas sobre su vida.

Aunque le ha insistido en que la edad es sólo un número, Emiliano no se ha rendido en ningún momento, terminando de arruinar su noche. «Tengo unos cuantos años menos que tú», le ha contestado para dejarle claro que no tenía intención de decírselo.

«La veo muy tímida, cortada, no me dice nada (…) No me cae bien, no me gusta», ha dicho el jubilado. Con estos ingredientes estaba claro que no irían muy lejos, por eso a la hora de la decisión final los dos han decidido irse cada uno por su lado, ya que no tienen nada en común.