Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Cintia y Ángel. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Tras tener una primera toma de contacto, los comensales se dirigieron a la mesa para poder conocerse un poco más. Un encuentro donde los nervios y la tensión eran muy palpables. Por ello, para romper el hielo, los jóvenes buscaron todo tipo de temas, hasta que Ángel se atrevió con el tema sexo.

Casi se atraganta al conocer cuántas veces al día tiene sexo su cita: “Deja escocida a la mujer, vamos, que no puede andar” 😱 #FirstDates24E https://t.co/IXqSTZ63Fu — First Dates (@firstdates_tv) January 25, 2022

Tenían ganas de congeniar y este punto sirvió para romper el bloqueo que ambos tenían durante la cita. El comensal quiso saber de Cintia cuántas relaciones había tenido en su vida. Al saber que solo una, le contó que él había tenido «cinco o por ahí, pero son pocas». Como era de esperar, la cara de la joven era de asombro absoluto.

Pero el tema no terminó ahí, ya que Ángel quiso entrar en materia y profundizar un poco más sobre aspectos pasados de su vida en el ámbito sexual. «Yo antes era que no veas… He tenido seis o siete veces sexo al día», le confesó. Sin dar crédito a sus palabras, Cintia le respondió: «¿Seis o siete veces sexo? Pues deja escocida a la mujer. La deja que, vamos, no puede andar».

A pesar de que en un primer momento todo parecía ir bien entre ambos, ya que él le dijo que «no esperaba una fea». Palabras que ella constató diciendo: «Tú, muy guapo también». El final de la velada en ‘First Dates’ no acabó de la forma en la que se esperaba debido a la confesión sexual de Ángel.