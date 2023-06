‘First Dates’: Celia confiesa que su pareja le fue infiel 6 meses antes de la boda

Como ya es tradición en el prime time de Cuatro, First Dates regresó una noche más de la mano de nuevos solteros. Encontrar a tu media naranja no es fácil, por lo que el equipo del programa ha intentado ayudar a comensales como Celia y Juan Pablo, quienes protagonizaron una de las citas más comentadas.

La primera en llegar al restaurante fue Celia, una leridana que no lo ha pasado nada bien en el amor. «Soy una persona abierta, sincera y con carácter», dijo en su presentación. Tal era el desparpajo de la soltera que lo primero que hizo al entrar por la puerta del local fue piropear a Carlos Sobera. «¡Qué guapo eres! Mucho más en persona», afirmó.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates19J en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/Ggc0tM5f33 — First Dates (@firstdates_tv) June 19, 2023

Respecto a sus anteriores relaciones, la soltera señaló tener un recuerdo agridulce. «He tenido tres relaciones, pero el último me engañó y, desde entonces, llevo un año soltera», explicó. Debido a sus palabras, el presentador quiso saber si en el algún momento estuvo a punto de pasar por el altar. Una cuestión que Celia respondió sin dudar.

«Sí, con el último. Me fue infiel seis meses antes de la boda y con el vestido de novia comprado. Fue un palo», recordó. Tras ello, la comensal conoció a Juan Pablo, su cita de la noche. «Soy una persona alegre y divertida, a la que le gusta ser el centro de atención y regalar sonrisas. Disfruto sorprendiendo y teniendo detallitos, soy un ninja del amor», dijo el uruguayo.

Celia agarra el toro por los cuernos en #FirstDates19J: “¿Por qué tienes el pelo amarillo?”https://t.co/PnshNPQvL4 — First Dates (@firstdates_tv) June 19, 2023

La cena transcurrió perfectamente entre ambos, de hecho, fueron muchos los puntos de vista y aficiones que tuvieron en común. Pero, si hubo algo que a Celia no le hizo nada de gracia fue el color del pelo de Juan Pablo. «Es lo que menos me gusta de él», admitió.

En la decisión final de First Dates, el uruguayo sí quiso tener una segunda cita fuera de cámaras con Celia. «Es una mujer de la que me ha gustado mucho su forma de ser», afirmó alegremente. Sin embargo, y desafortunadamente, en esta ocasión no hubo ‘match’ entre los solteros. «Le veo demasiado happy, necesito a alguien con más carácter», concluyó.