‘First Dates’: Álex aprovecha que su cita ha ido al baño para dejarla plantada

Tras años en la parrilla televisiva y numerosos solteros, podría decirse que ya es imposible sorprenderse con una cita de First Dates. Pero, el programa de Cuatro sigue demostrando que nunca nada es lo que parece y que, a veces, las citas pueden salir muy mal.

Esta situación se pudo ver el pasado miércoles 7 de febrero durante la cita de Sandra y Álex. La primera en llegar al restaurante del amor fue la madrileña, quien confesó estar muy ilusionada por ver como transcurría su cita. «Me he tirado más de 10 años estudiando música. Todo el piano, la guitarra, canto… hago patinaje sobre hielo, escalo… tengo muchas aficiones», dijo en su presentación.

El restaurante del amor abre sus puertas❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates7F en directo en@cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/Dx9eSD98mu — First Dates (@firstdates_tv) February 7, 2024

Respecto a lo que busca en un chico, Sandra lo tuvo claro. «Un chico majo, con sentido del humor, maduro, educado, cariñoso…», afirmó. Fue entonces cuando la soltera conoció a su cita, Álex, quien se mostró visiblemente nervioso al comienzo de la velada.

Sin embargo, los nervios se le pasaron rápido al conocer a su acompañante. «Para mi gusto, no es guapa», admitió al equipo del programa. A ella, por su parte, tampoco le hizo mucha gracia la elección de su cita. Pero, sin dudarlo, apostó por seguir conociendo a Álex para ver qué le deparaba el encuentro.

«Voy a darle una oportunidad, que lo mismo me sorprende», señaló. Asimismo, y aunque intentó que la cita saliera adelante, los silencios entre ellos comenzaron a ser cada vez más embarazosos. Sandra intentaba sacar temas de los que hablar, pero Álex apenas articulaba palabra.

Un soltero de Bilbao aprovecha que su cita va al baño para salir corriendo de #FirstDates7F: “Me he sentido humillada”https://t.co/kx2fTpe7Fc — First Dates (@firstdates_tv) February 7, 2024

Álex en First Dates: «A ella no le va a sentar mal, nos acabamos de conocer»

El soltero no estaba nada contento con la elección de su cita, por lo que no tenía ganas ni de responder a las preguntas que ella le realizaba para conocerlo. Debido a ello, Sandra le hizo saber que iría un momento al baño. Fue entonces cuando Álex actuó de forma completamente impensable y llamó a Cristina Zapata.

Mientras la soltera llamaba a su madre por teléfono para contarle lo desastrosa que estaba siendo su cita, el comensal le comentó a Zapata que se sentía muy incómodo. «Aquí no obligamos a nadie a quedarse», le dijo la trabajadora de First Dates. «Lo mejor es cortar e irme», le respondió Álex.

La camarera le preguntó si, al menos, se había despedido de su cita. Una cuestión que el bilbaíno le respondió sin miramientos. «A ella no le va a sentar mal, nos acabamos de conocer», dijo seriamente mientras se marchaba. Posteriormente, y tras haber salido del baño, Sandra se quedó sorprendida al ver que su cita no se encontraba en la mesa.

Apenadas por la situación, las gemelas Zapata se acercaron a la joven para explicarle lo sucedido. «Sentimos decirte que Álex se ha ido porque no se sentía cómodo con la cita», señalaron. Como era de esperarse, la incredulidad en la cara de la soltera fue evidente.

«Puede salir bien o mal, pero lo que ha hecho Álex no se debe de hacer. Me he sentido bastante humillada. Me ha parecido una putada que me haya abandonado. Ese chico no me merecía», sentenció. Sin duda, el final de una cita que, lamentablemente, pasó a la lista de las más desastrosas de la historia de First Dates.