Final explicado de ‘Devuélveme la vida’, serie colombiana de Netflix: ¿qué ocurrió con Rogelio?

La plataforma de Netflix ha dejado claro que es una fiel seguidora de los dramas internacionales. Si hace unos años arrasaba en reproducciones con el fichaje de Café con aroma de mujer, novela protagonizada por William Levy y Laura Londoño, ahora ha vuelto a repetir jugada con el estreno de Devuélveme la vida. La ficción se ha presentado como una serie de época donde la hija de un rico terrateniente se enamora de un pobre jornalero. Ambos protagonistas han crecido juntos, pues se conocen desde pequeños. Pero, sus diferentes clases sociales y su diferente raza suponen un gran inconveniente para poder estar juntos.

Este romance de época muy al estilo de Romeo y Julieta se ha convertido en la última sensación del momento en Caracol TV. De hecho, la cadena de televisión ha obtenido grandes datos de audiencia con la emisión de los capítulos de la ficción. Por ello, lo altos cargos de Netflix han caído en la tentación y han fichado sus episodios para el catálogo audiovisual de la plataforma. Una apuesta muy acertada, pues poco ha tardado la producción en posicionarse en el Top 10 de series más vistas en España. Todo ello sumado al hecho de que es una serie compuesta por 60 episodios, los cuales cuentan con una duración que oscila entre los 45/50 minutos cada uno.

A lo largo de la trama vemos como Mariana y Joaquín se han reencontrado tras años separados. Ambos han aclarado sus diferencias y han dejado claro que, por muchos años que hayan pasado y por mucho que hayan cambiado sus vidas, se siguen amando. Sin embargo, Rogelio no se lo pondrá nada fácil a su querida esposa. La obsesión por su mujer le ha llevado a realizar todo tipo de atrocidades. Un conjunto de situaciones que se han llevado a cabo también por su ambición de dinero y poder.

Por ello, y aunque está siendo perseguido por la justicia, Rogelio escapa. El empresario tiene claro que no se va a dejar atrapar, por lo que huirá lejos. Eso sí, no lo hará solo. Mariana Azcárate siempre ha sido su mayor obsesión, pues siempre ha deseado que ella lo ame tanto como él la ama a ella. Un amor que no es correspondido, y él lo sabe.

Benítez no piensa permitir que Joaquín y Mariana sean felices, por lo que la secuestra y se la lleva con él. Además, también hace lo propio con Joe, el hijo de los protagonistas. Sin embargo, el empresario consigue llegar a tiempo y logra salvar a su hijo, pero no puede evitar que Rogelio dispare a Tino. Además, y por si fuera poco, es testigo de como se lleva a Mariana con él. Una situación que tiene al protagonista completamente desesperado, pues lo único que quiere es encontrar a su mujer. Pero, ¿cómo logran solucionar este problema? ¡ALERTA SPOILERS!

Final explicado de Devuélveme la vida

Durante los últimos capítulos de Devuélveme la vida somos testigos de numerosos acontecimientos. Tino se encuentra gravemente herido, pues la bala del disparo de Rogelio le dio en una zona muy complicada. Sara, Joe, Primitiva y la hija de Joaquín están noche y día a su lado, pendientes de su recuperación. Pero, cuando todo parecía ir bien, el joven termina perdiendo la vida.

Un terrible acontecimiento que deja a todos completamente desolados. Posteriormente, los familiares del abogado animan a Primitiva, la madre biológica de Tino, a aceptar el corazón de su hijo para tener el trasplante que tanto tiempo lleva esperando. Una opción que termina aceptando, pues es conocedora de que su hijo iba a ser padre.

La hija de Joaquín y Tino mantuvieron un breve, pero intenso romance. Una serie de encuentros que fueron suficientes para concebir un hijo juntos. Una noticia que deja en shock a Sara, quien se iba a casar con el periodista. Una situación que tiene lugar mientras Joaquín descubre el lugar donde Rogelio se encuentra oculto.

Los meses han pasado, pero el empresario no pierde la fe de encontrar a su mujer. De hecho, un día recibe la llamada de un numero de teléfono de otra ciudad de Colombia. Un señor llamaba tras haber visto una llamada de auxilio de Mariana, algo que ponía en alerta a Joaquín. Por ello, y sin pensárselo dos veces, él y Alfredo Azcárate, el padre de Mariana, viajan hasta el lugar.

Allí, tras muchos intentos, descubren no estaban equivocados. Mariana estaba encarcelada bajo tierra en un pequeño agujero del que solamente Rogelio Benítez era conocedor. Por su parte, el villano de la historia es atrapado con las manos en la masa, a pesar de estar disfrazado, y es detenido por las autoridades.

Mariana, tras muchos meses alejada de su familia, regresa con Joaquín. Todo ello mientras Rogelio es castigado de la peor manera por sus compañeros en prisión. Por otro lado, y respecto al romance de Sara y Joe, los jóvenes deciden volver a darse otra oportunidad.