El pasado viernes 13 de diciembre se estrenó en Netflix una de las series que más está dando de qué hablar. Se trata de 1992, una ficción dirigida por Álex de la Iglesia que tiene como base la figura de Curro, la mascota de la Exposición Universal que se celebró en Sevilla a principios de la década de los 90. Por lo tanto, estamos ante una impactante historia cuya trama se extiende a lo largo de más de tres décadas. A su vez, cuenta con un gran número de protagonistas que, desde luego, consiguen dejar sin palabras a los espectadores. Si has visto los seis capítulos en su totalidad, es el momento más que perfecto para poder analizar el final de 1992 y sacar alguna que otra conclusión más. Si aún no has terminado de ver los episodios y estás leyendo estas líneas… ¡Cuidado! Ya que podrías encontrarte, cara a cara, con SPOILERS.

Debemos recordar que la investigación de este asesino en serie comienza tras la trágica muerte del marido de Amparo. Según la policía, todo fue producto de un accidente, pero la mujer del fallecido y su amigo, un ex policía llamado Richi, estaban convencidos de lo contrario. No tardaron en descubrir que estaban, frente a frente, con un asesino en serie. Al tratarse de la Expo del 92 que se celebró en Sevilla, había muchas incógnitas sin resolver y gran parte de ellas tenía una estrecha relación con la forma en la que el asesino escogía a sus víctimas. Por lo tanto, debían ser más listos que él para tratar de evitar que todos ellos acabasen calcinados y con una impoluta figurita de Curro en una de sus manos. Los dos protagonistas tenían muy claro que el tiempo jugaba en su contra. ¡Pero resolvieron todo el misterio, y de qué manera!

Final explicado de ‘1992’, la serie de Álex de la Iglesia

Para poder entenderlo en su totalidad, debemos viajar hasta ese año. Esteban Palacios, Roberto Valcárcel, José Zamorano, Domingo Granjero y Fernando Victoria eran los hombres que formaban parte del comité de la Expo que se celebró en Sevilla. En un momento dado, en uno de los pabellones, decidieron celebrar una «fiesta» privada.

De esta forma no faltó la cocaína, pero tampoco las prostitutas. Una de esas jóvenes, llamada Margarita, murió mientras mantenía relaciones sexuales con Esteban Palacios. Aunque trataron de ocultar lo sucedido, llevándose las cintas de la cámara de seguridad que captó ese momento e incendiando uno de los pabellones con el cuerpo de la joven dentro, lo que no esperaban es que el hijo de la prostituta, Víctor, vio cómo metían a su madre en ese lugar.

Al tratar de rescatarla, acabó con graves quemaduras en su cuerpo. Pero, ¿cómo el hijo de esta prostituta, décadas después de lo ocurrido, se anima a acabar uno a uno con los que mataron a su madre? Por Fernando Victoria. Él buscó a este joven para hablar personalmente con él y hacerle saber quiénes fueron los culpables de lo sucedido, ya que ellos se escondieron bajo unas máscaras de Curro. Lo hizo con una foto manipulada y obviando que él formaba parte de ese comité. No tarda en convencerle de que debe vengarse de ellos de la manera más cruel.

De esta forma, comienzan los asesinatos. Todos acaban siendo calcinados, como hicieron con él y con el cuerpo de su madre, pero con una pequeña figura de Curro en sus manos. En la sombra, Fernando Victoria se dedica a chantajear a los miembros del comité para obtener una gran cantidad de dinero, puesto que su empresa está en bancarrota. Lo que quiere, por tanto, es asegurarse su futuro y desaparecer sin dejar rastro.

El único que paga es el ministro Palacios tras haber recibido el vídeo de la grabación de la muerte de la prostituta. Cede al chantaje, pero no tarda en recibir una misteriosa llamada que le advierte de su asesino está más cerca de lo que imagina. Aunque intenta escapar, también acaba siendo asesinado. Esta llamada fue una salvación para la mujer del ministro, pero un grave error para el delincuente, puesto que tanto Amparo como Richi llegaron a la conclusión de que no muchas personas tenían el contacto de Palacios y mucho menos tenían en su poder la información de la muerte de la prostituta. No tardaron en pensar en Fernando Victoria que, casualmente, era el único del comité que había sido atacado, pero no había muerto.

Durante el viaje en tren, Víctor visualizó el vídeo de la muerte de su madre que Fernando hizo llegar a Palacios. Es entonces cuando se entera de que el que supuestamente era su aliado también era su enemigo, puesto que formaba parte de ese comité y estaba al tanto de lo que pasó con su madre. Así pues, decide perseguirle para evitar que escape y, de este modo, acabar con su vida entre las llamas, como hizo con el resto de culpables de la muerte de su madre.

Amparo y Richi junto a Carmen, la que se encargaba de la investigación en Sevilla, se ven las caras con el asesino durante su viaje en el tren. En un momento dado, siendo conscientes del peligro que corrían de ser calcinados, la mujer de Álvaro coge la pistola de Richi y dispara al lanzallamas del asesino en serie, provocando que acabe completamente quemado.

Después, somos testigos de un salto temporal donde, de forma póstuma, son condenados los asesinos de Margarita, la madre de Víctor. Además, vemos cómo Amparo ha retomado sus estudios de Derecho, mientras que Richi avanza en su proceso de desintoxicación. ¿Habrá una temporada 2? Quién sabe, por el momento esta serie tiene un final cerrado y no sería necesario. Aun así, no se descarta la posibilidad de que continúe este legado, pero dejando atrás a Curro y dando paso a otras mascotas que se han convertido en historia de nuestro país como es el caso de Cobi (mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992) o, incluso, Naranjito (mascota de la Copa Mundial de Fútbol organizada por España en 1982). ¡Sería espectacular!