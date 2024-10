‘Fiesta’ paraliza su emisión para informar sobre el accidente de una mítica presentadora

Emma García y todo el equipo de Fiesta comenzaron el fin de semana repasando la entrevista de José María Almoguera y la llamada de Carmen Borrego, su madre, en directo a De viernes. Ese debía ser el tema principal de la tarde junto a los audios destapados por OKDIARIO de las conversaciones de Bárbara Rey con el rey emérito, pero una noticia de cambió por completo la escaleta del programa cambiando por completo de asunto para abordar una mala noticia relacionada con una mítica y querida presentadora de la televisión de los años 80 y 90. La presentadora y los colaboradores se han mostrado preocupados por el accidente sufrido y las posibles secuelas que pueda tener en una persona que ya tiene una edad avanzada.

En mitad de una de las secciones, la presentadora vasca ha querido hacer un inciso en los temas y ha querido mandar un abrazo muy cariñoso a Mayra Gómez Kemp después del accidente doméstico que ha sufrido esta semana en los que ha vivido «momentos angustiosos». Tal y como ha explicado Kiti Gordillo, se encontraba en su casa de Mijas, en Málaga, cuando sufrió un desmayo y se pasó muchas horas tendida en el suelo sin poder moverse «hasta que la encontró la chica que va a limpiar a su casa», que fue la que le ayudó. Una vez se encontró con esa escena, decidió llamar rápido a una ambulancia y fue trasladada a un hospital y por suerte a las pocas horas le dieron el alta. Pero no todo ha salido tan bien, ya que el bolso de la mítica presentadora del Un, dos, tres desapareció durante el traslado desde su casa hasta el centro médico, por lo que se ha puesto el foco en los profesionales que la atendieron en la ambulancia.

En él llevaba toda su documentación, tarjetas bancarias que ha tenido que dar de baja, llaves de su casa y otros objetos personales que estaban desaparecidos. «Pido a la población que si encuentra el bolso, que, por favor, entregue la documentación», era el llamamiento que Gordillo hacía desde el plató de Fiesta para intentar solucionar este momento tan desagradable vivido por una persona que no podía estar pendiente de sus pertenencias.

El mismo viernes, día en el que tuvo lugar este accidente, la propia Mayra Gómez Kemp habló en directo con el programa Y ahora Sonsoles solo unas horas después de recibir el alta. «Estoy muy mal. Estoy muy magullada porque pasé más de 20 horas en el suelo. No había nadie. Tenía que haber tenido a alguien que pudiera llamar, pero no tenía a nadie», explicó.

«Me llevaron al hospital en ambulancia, me han dicho que no tengo nada roto, pero me duele todo», contó en el espacio de Antena 3. Por ese motivo, la veterana presentadora no pudo acudir el viernes 4 de octubre al espectáculo teatral La tele que nos parió, que se celebró en el Teatro Manuel España de Las Lagunas, donde se hace un homenaje a la televisión de antaño y en el que debía participar la propia Mayra junto a otras caras conocidas del medio como Manolo Sarriá, José Manuel Parada Belinda Washington y Fernando Ramos.