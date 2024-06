Emma García, impactada ante lo sucedido en ‘Fiesta’: «Me he quedado paralizada»

La tarde del sábado en Fiesta se ha vivido de una manera muy especial desde el comienzo del programa gracias a la sorpresa que todo el equipo le tenía preparado a Emma García. La presentadora se ha quedado completamente en blanco al comprobar lo que estaba pasando.

El programa comenzaba de forma habitual adelantando lo que estaba por venir durante las próximas horas, pero en ese momento las cámaras enfocaron al cue -la pantalla en la que puede leer el guion de lo que tiene que decir mirando a cámara- y ahí se podía leer algo muy especial. «¡Qué alegría desearte feliz cumpleaños, Emma», ha sido la frase con la que la vasca se ha quedado impresionada.

Sin saber cómo reaccionar, la presentadora solo ha podido quedarse en silencio y sin saber qué decir. Aunque no hacían falta muchas explicaciones, todo se debía a que este sábado era su cumpleaños, motivo por el que todos sus compañeros han querido tener un detalle con ella en un día tan especial.

En ese momento han aparecido en el plató todos los colaboradores para hacerle entrega de un ramo de flores mientras sonaba la canción Cumpleaños feliz en su versión del mítico grupo Parchís. «Gracias a todos. No sabéis qué ilusión me hace celebrar este cumpleaños con todos vosotros porque tengo una familia que es la personal y tengo otra que sois vosotros. Estoy feliz», ha sido la frase de agradecimiento que tenía con ellos.

Después ha querido explicarse por el momento tan extraño que han visto los espectadores y que han podido no entender. «He empezado a leer el cue y la entradilla para presentar y han empezado a poner un montón de cosas ahí, muy bonitas, por cierto. Por eso me he quedado como paralizada y emocionada», ha dicho.

Ante estas emociones, ha bromeado con la posibilidad de que no pudiera presentar el programa: «Yo no sé si hoy voy a poder presentar el programa y no se me va a ir un poquito la pinza, espero que me ayudéis». En ese momento le ponían un mensaje muy especial en el que le avisaban de que tendría una tarde llena de sorpresas, algo que pasó más adelante.

«Yo vengo preparada para aceptar mi añito de más, pero para sorpresas no tanto», ha explicado antes de contar que normalmente se da cuenta de todas estas sorpresas, pero que esta vez no lo había podido hacer.

Pese a todo, lo cierto es que no habían podido hablar antes con ella para darle su felicitación en privado, ya que Emma García no ha podido ver a su equipo hasta minutos antes de arrancar. La explicación que ha dado es que ha estado liada grabando «otras cosas».

Minutos más tarde llegaba el momento en el que recibía más felicitaciones, esta vez de parte del público, que en un momento inesperado sacaban unos carteles, aunque ese fue solo el inicio de otra cosa. Muchos de los presentadores de Mediaset han querido mandar un vídeo lleno de felicitaciones para la vasca. Ana Rosa Quintana, Ana Terradillos, Antonio Hidalgo, Adriana Dorronsoro, Joaquín Prat, Frank Blanco -que será su sustituto en verano, Sandra Barneda, César Muñoz y hasta Ion Aramendi, que estaba acompañado por los Mozos de Arousa, la han felicitado.

Después llegaba una tarde con la que ha soplado las velas y ha dicho su mensaje en voz alta, pese a que la tradición dice que se debe guardar en secreto para que se cumpla. «Mi deseo es cumplir muchos años más en Fiesta con todos vosotros», ha dicho.