‘Eurovisión 2023’: Ruth Lorenzo será quien dé los puntos de España

Cada vez queda menos para poder disfrutar del festival de Eurovisión 2023, si hace unos meses se celebraba el Benidorm Fest para elegir al que será el candidato de representar a España ante Europa el próximo 14 de mayo, ahora ya solo queda pulir los últimos detalles para que todo salga según lo esperado. La madrugada de este martes 4 de abril amanecía con la noticia de que la cantante y actual presentadora de Cover Night, Ruth Lorenzo, estará presente en el festival aunque esta vez no será actuando.

Ruth Lorenzo fue la representante de España en Eurovisión 2014, junto a su tema Dancing in the Rain, una espectacular actuación en la que aparecía ella con un vestido ajustado cantando bajo la lluvia. No logró quedar en primera posición pero si se hizo con el corazón de todos los españoles. Desde ese instante son muchos los que sueñan con que vuelva a presentarse en un futuro. Uno de los aspectos más importantes del festival es quién será el elegido para dar los votos de nuestro país al resto de candidatos de otros países.

.@RuthLorenzo vuelve a Eurovisión como portavoz del jurado español en 2023 RTVE habría decidido darle un giro de tuerca a la elección del portavoz español y sustituir a Nieves Álvarez. ¡Te lo contamos! 👇https://t.co/MTFVz35mVf pic.twitter.com/MBcgWCfLCk — Eurovision-Spain.com | PrePartyES (@eurospaincom) April 3, 2023

Desde el año 2017 el papel le pertenecía a la modelo Nieves Álvarez, sin embargo, este año RTVE ha tomado la importante decisión de cambiarla, su puesto lo ocupará Ruth Lorenzo, que ha asegurado estar muy feliz y emocionada, pues es algo que ella siempre había soñado. La artista además ha mostrado la buena relación que tiene con Blanca Paloma, representante de nuestro país este 2023 junto a su tema EaEa, una canción dedicada a su abuela Carmen con la que pretende emocionar a toda Europa.

Blanca Paloma ya se presentó el año pasado al Benidorm Fest con la canción Secreto de Agua, a pesar de gustar mucho a la audiencia, finalmente Chanel se llevó el primer premio. Su sueño de participar de alguna forma en el festival era tan grande, que volvió a enviar dos canciones compuestas por ella. Finalmente, no solo su canción fue elegida, sino que RTVE le pidió que fuese ella la encargada de representar el tema, con tan buena suerte que se llevó el pleno del jurado para mostrar su talento en Eurovisión 2023.

